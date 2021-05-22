Hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, İzmit D100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 L 0329 plakalı hafriyat kamyonu, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak makasladı. Kayan hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kullanılmaz hale gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hafriyat kamyonu sürücüsü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hafriyat kamyonu vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.