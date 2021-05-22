Büyükşehir pandemide spor salonlarını evlere taşıdı  

Kadınlara yönelik faaliyetlerine salgın sürecinde de devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Anne Şehir” projesi kapsamında sunduğu spor egzersizlerini çevrim içi ortamda gerçekleştirdi. 2020’nin aralık ayından beri sunulan bu hizmetten, il dışından katılanlarla birlikte şimdiye kadar 6 bin 820 kişi faydalandı.

EGZERSİZLER İNTERNET ORTAMINA TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı kadınlara yönelik sunduğu hizmetleri çevrim içi ortama taşıdı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında, salgının başladığı ilk günden itibaren kadınlar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sosyal medya kanallarından Covid-19 ile ilgili bilgilendirme videoları başta olmak üzere birçok konuda destek verilirken, salgın öncesinde spor salonlarında gerçekleştirilen spor egzersizleri de internet ortamında video konferans teknolojisi kullanılarak yaptırıldı.

İL DIŞINDAN VE YURT DIŞINDAN KATILIM

Yaklaşık olarak beş aydır Zoom programı üzerinden haftanın üç günü devam eden çevrim içi egzersiz programına bugüne kadar 6 Bin 820 kişi katılım sağladı. Katılımcılardan 442’si şehir dışından ve yurt dışından derslere dâhil oldu. Egzersizlere başlanmadan önce ve program sürecinde diyetisyenler tarafından katılımcıların ölçümleri yapılıp, beslenme programlarıyla katılımcılar desteklenmiş oldular. Uygulanan egzersiz ve beslenme programı sonrasında alınan ölçüm verilerine göre tüm katılımcılarda toplamda 2 Bin 412,2 kg azalma görüldü.

KATILIMCILAR EGZERSİZLERDEN MEMNUN

Salgın nedeniyle daha çok evlerde zaman geçirmek zorunda kalınan bu süreçte, kadınlar için düzenlenen çevrim içi spor egzersizlerine katılımcılar büyük teveccüh gösterdi. Haftanın üç günü düzenli olarak yaptırılan 40 dakikalık fiziksel aktivitelere katılanlar memnuniyetlerini dile getirdiler. Katılımcılardan; yaşam kalitelerinin arttığı, boyun, bel ve sırt ağrılarını azaldığı, kas gücü ve denge becerilerinde gelişim sağlandığı, bağışıklık sistemlerinin güçlendiği, hastalıklara karşı dirençlerinin arttığı ve psikolojik olarak kendilerini iyi hissettikleri yönünde geri dönüşler alındı.

EGZERSİZLER DEVAM EDİYOR

Salgın döneminde hareketin kısıtlanması sorununun önüne geçebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan çevrimiçi egzersiz programına katılım her geçen gün artıyor. Programa katılmak isteyenler 0 262 318 27 25 numaralı telefonu arayarak ya da Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi katılım formunu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY74wEHEEB5gfSkl1PpYpRYhsceOMkv9oY-OC1YfHSv2ZATQ/viewform?gxids=7628 linkinden doldurarak başvuruda bulunabilirler.