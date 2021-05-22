Çepni Mahallesi parkında çalışmalar devam ediyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği birçok çocuk oyun grubu inşa ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Çepni Mahallesinde inşa edilen parkta çalışmalar devam ediyor.
BASKETBOL SAHASI
Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönüllerince oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca Kartepe İlçesi Çepni Mahallesinde mart ayında yapımına başlanan parkta çalışmalar devam ediyor. Alanda yapılan çalışmalar kapsamında basketbol sahası, oyun grubu ve fitness aletlerinin betonları atıldı. Basketbol sahasının kafes imalatı ise sürüyor.
YÜRÜYÜŞ YOLU
Çepni Mahallesi’nde inşa edilen parkın içerisinde yürüyüş yolları bulunuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca parkın çevresine tel çit imalatı, yol cephesinde iki adet giriş kapısı ve basketbol sahası ile parka ait aydınlatma imalatları yapılacak. Çalışmaların ardından yeşillendirme çalışmaları ve otomatik sulama sistemi kurulacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.