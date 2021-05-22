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22 May 2021 - 11:09- Gündem G: 22 May 2021 - 11:11

Körfez Denizciler Caddesi’nde aşınma asfaltı serimine başlandı  

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez Denizciler Caddesinin son kat aşınma asfaltı serilmesi çalışmalarına başlandı  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç duyulan yolların zamanla eskiyen ve deforme olan bölümlerini daha konforlu hale getiriyor. Altyapıyı da değişen şartlara uygun olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’ni altyapı ve üstyapı çalışmaları yaparak yeniliyor. Caddede binder asfalt serimi sonrası son kat asfalt olan aşınma asfaltı serimine başlandı.

 

1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

1 kilometrelik Denizliler Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, caddenin 500 metresine 1 metre çapında yağmur suyu drenaj hattı döşedi. 1 kilometrelik Denizciler Caddesi için 3 bin ton asfalt, 4 bin ton plentmix temel serimi yapıldı. Caddede 5 bin metrekare yaya yolu yapıldı. Asfalt serimi sonrası asfalt çizgilerinin çizilmesiyle Denizciler Caddesi daha konforlu bir çehreye kavuşacak.
# Kocaeli, Körfez, Büyükşehir

22 May 2021 - 11:09 - Gündem

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