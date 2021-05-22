Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 May 2021 - 11:13- Siyaset G: 22 May 2021 - 11:45

Ekonomik buhranda boğulan Gölcük esnafı helalleşmedi

CHP Kocaeli’nin ziyaret ettiği Gölcüklü esnaflar haykırdı; “Evime ekmek götüremedikçe bunalıma giriyorum, strese giriyorum. Hakkımı helal etmiyorum”

mask

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl yönetimi, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve ilçe yöneticileri ekonomik buhranda adeta kaderine terk edilen esnafların taleplerini dinlemek için Gölcük ilçesinde sahaya indi. Gölcük esnafı, 17 günlük kapanmanın ardından vatandaşların da alım gücünün zayıfladığı için satışların yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

DESTEK ALAMIYORUZ BİTTİK

Hükümetten ve yerel yönetimlerden pandemi döneminde yeterli desteği alamadıklarını belirten Gölcük esnafı, “Yapılan yardımlar yok denecek kadar az. Bittik. Televizyonlarda bol keseden yardım dağıtıyorlar. Ancak icraata gelince, koşulları sağlamadığımız gerekçesiyle destek alamıyoruz. Bir daha kapanma söz konusu olursa zaten anahtarları teslim ederiz. Esnafın halini görmek istemiyorlar” diye konuştu.

EVİME EKMEK GÖTÜREMEDİKÇE BUNALIMA GİRİYORUM

Çay ocağı işleten bir esnaf ise, “Zor durumdayız. Çay ocağı işletiyorum. 6 çocuğum var. 2 tanesi çalışıyor. Onlarda ancak kendi giderlerini karşılayabiliyor. Sadece 3 ay boyunca bin TL destek aldık. Kredi kartlarına, bankalara borçlanıyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Nasıl edeyim? Evime ekmek götüremiyorum. Evime ekmek götüremedikçe bunalıma giriyorum, strese giriyorum. Hakkımı helal etmiyorum” şeklindeki sözleriyle yaşadıklarına adeta isyan etti.

AKDENİZ’E ÜRÜN DÖKÜP FİYATI YÜKSELTTİLER

CHP’lilerin ziyaret ettiği Gölcük Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, “Pandemi en fazla küçük esnafı vurdu. Son 17 günlük tam kapanmada sadece esnafı, pazarcıları değil, halkı da vurdu. Pazarların kapanması demek, halkın büyük AVM’lerde, marketlerden sebzeyi, meyveyi daha pahalı fiyata alarak tüketmesi demek. Ekonominin hali ortada. Bunun da ötesinde bir sansasyon oluşturuldu. Tam kapanma döneminde satılmayan sebze meyveyi Akdeniz’de dökmeye başladılar. Reklam havası oluşturdular. Bir reklam havası oluştu. Tekrar pazarları açalım denildi. Gündeme alınmasıyla fiyatlar uçtu. 81 ilin aynı günde 1 milyondan fazla pazarcının aynı dakikada ürün aldığını düşünün” dedi.

DESTEKLER ADİL DAĞITILMADI

Hal yasasının hala iyi bir şekilde işletilmediğini belirten Tuncer, “Komisyoncular, hal durumu sıkıntı. Neden ürün tarladan gelip direk pazarda satılmasın? Burada ezilen halk oluyor” dedi. Pandemi sürecini hükümetin iyi yönetemediğini söyleyen Tuncer, “Destekler adil olarak dağıtılmadı. Pazarcılara yardım ulaşmadı. Biz birbirimize destek oluruz ancak adalet olması lazım. Ben ekmeğimi bölüşüp paylaşırım ama adalet olmayınca yaşam zorlaşıyor” dedi.

SOSYAL YARDIM ARTTI DEMEK FAKİRLEŞMEKTİR

Küçük esnaf olarak 1 lira bile maddi destek istemediklerini söyleyen Tuncer, “Biz el açan bir toplum olmak istemiyoruz. Bizim 2020-2021 vergi ve sigortamızı silin. Ben neden sürekli 1 lira için el açayım? Esnaf kepenk indirmeye devam ediyor. Verilen kira yardımıyla, hibeyle bu işler olmaz. Sürekli itibarımız aşağı çekiliyor. Sürekli 2019’da şu kadar sosyal yardım yaptık, 2020’de bunun üzerine çıktık, 2021’de bunun daha fazla oldu demek ayıptır. Halk 2021 yılında 2019 yılından daha fazla yardım alıyorsa fakirleştik demektir.” İfadelerini kullandı.

YARDIM EDEN KİŞİ YARDIM ALACAK DURUMA GELDİ

CHP’lilerin ziyaret ettiği bir diğer isim Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman ise, “15 aydır esnaf çok zorlu günler geçiriyor. Yardım eden kişi, yardım alacak duruma geldi. Biz her doğruyu alkışlamayı biliriz, yanlışı eleştiririz. Devlet kredi gibi destekler verdi ancak biz kredi istemiyoruz. Bizim tek istediğimiz ekmek teknelerimizin açılması. Ve bu işin müsebbibinin sadece kapalı olan dönemde esnaf diye gösterilmesi içimizi acıttı. Kapanma dönemlerinde sokakta herkes gezebiliyor, insanlar işine gidebiliyor” ifadelerini kullandı.

VERDİKLERİ KREDİ FAİZİ YÜZDE 4’TEN 8’E ÇIKTI

Kocaman, “Kendi kesimimle alakalı verilen desteklere teşekkür ediyoruz ama sen bana dükkanı kapat dediğin anda giderlerimi de dondurman lazım. Ödemelerim durmuyor, faiziyle devam ediyor. Gelirin olmayıp, giderin bol olduğu bir dönemde nasıl dayanırsınız? Kredi kefalet kooperatiflerinin yüzde 4 ile verdiği faiz oranı 8’e çıktı. Bir zamanlar fakire fukaraya herkese elini açan esnaf bu bayramda torununa bile harçlık veremedi. İçimiz çok acıyor” diye konuştu.

ESNAF ÇALIŞMADAN KREDİYİ NASIL ÖDESİN

Pandeminin psikolojik boyutuna da değinen Kocaman, “Şu illet bitsin tek istediğimiz ekmek teknemizin başına geçmek. Bu sadece nakdi olay değil, psikolojik olaylar da başlayacak. Para gelmiyor, giderler var. Birçok arkadaşımız psikiyatra gidiyor, ilaç kullanmaya başladılar. İntihar edenler var. Dayanacak gücü kalmadı kimsenin. Biz sadaka istemiyoruz. Esnafa kredi veriyoruz denilmesi hoş bir şey değil. Ben iş yapmadan krediyi nasıl ödeyeyim? Madem COVID bizim dükkanlarımızdan yayılıyor, esnaf yayıyor, ilk aşıyı bize niye yapmadılar o zaman? İstihdam durdu, esnaf eleman çalıştıramıyor” açıklamalarında bulundu.

# Kocaeli, destek, yardım, Gölcük

22 May 2021 - 11:13 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yusuf Aksu ‘Kabul edilemez’ mask
Yusuf Aksu ‘Kabul edilemez’
İzmit Meclisinde bütçe tartışmaları! AKP; “Bütçenin sadece yüzde 1’i sosyal yardımlara harcandı” mask
İzmit Meclisinde bütçe tartışmaları! AKP; “Bütçenin sadece yüzde 1’i sosyal yardımlara harcandı”
Mutlu’dan Soyluya gönderme: “O koltuk babanızın malı mı?” mask
Mutlu’dan Soyluya gönderme: “O koltuk babanızın malı mı?”
"Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak şeref, namus ve vatan meselesidir” mask
"Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak şeref, namus ve vatan meselesidir”
Murat Erinç Memleket Partisi’nin il başkanı mı olacak? mask
Murat Erinç Memleket Partisi’nin il başkanı mı olacak?
Değer meclisteki iddialara cevap verdi: “Çapsız birilerinin önerisi” mask
Değer meclisteki iddialara cevap verdi: “Çapsız birilerinin önerisi”
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te yangın paniği! Evin çatısı cayır cayır yandı mask
İzmit'te yangın paniği! Evin çatısı cayır cayır yandı
Kentsel yenilemede 59 daire satışa çıktı mask
Kentsel yenilemede 59 daire satışa çıktı
Fren yerine gaza bastı 5 metrelik otopark duvarından böyle düştü! mask
Fren yerine gaza bastı 5 metrelik otopark duvarından böyle düştü!
Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'ten mutlaka kontrol edin mask
Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'ten mutlaka kontrol edin
İş arkadaşlarının ulaşamadığı şahıs evinde ölü bulundu mask
İş arkadaşlarının ulaşamadığı şahıs evinde ölü bulundu
Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzonspor (Canlı Anlatım) mask
Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzonspor (Canlı Anlatım)

GALERİ

İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi mask
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi
Sahillerde koronavirüs unutuldu mask
Sahillerde koronavirüs unutuldu
Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzonspor (Canlı Anlatım) mask
Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzonspor (Canlı Anlatım)
Çocukların kavgasına aileler karışınca tekme ve sopalar havada uçuştu mask
Çocukların kavgasına aileler karışınca tekme ve sopalar havada uçuştu
Bu büyük taraftara ŞAMPİYONLUK yakışır mask
Bu büyük taraftara ŞAMPİYONLUK yakışır
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı mask
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL