Ekonomik buhranda boğulan Gölcük esnafı helalleşmedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl yönetimi, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve ilçe yöneticileri ekonomik buhranda adeta kaderine terk edilen esnafların taleplerini dinlemek için Gölcük ilçesinde sahaya indi. Gölcük esnafı, 17 günlük kapanmanın ardından vatandaşların da alım gücünün zayıfladığı için satışların yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

DESTEK ALAMIYORUZ BİTTİK

Hükümetten ve yerel yönetimlerden pandemi döneminde yeterli desteği alamadıklarını belirten Gölcük esnafı, “Yapılan yardımlar yok denecek kadar az. Bittik. Televizyonlarda bol keseden yardım dağıtıyorlar. Ancak icraata gelince, koşulları sağlamadığımız gerekçesiyle destek alamıyoruz. Bir daha kapanma söz konusu olursa zaten anahtarları teslim ederiz. Esnafın halini görmek istemiyorlar” diye konuştu.

EVİME EKMEK GÖTÜREMEDİKÇE BUNALIMA GİRİYORUM

Çay ocağı işleten bir esnaf ise, “Zor durumdayız. Çay ocağı işletiyorum. 6 çocuğum var. 2 tanesi çalışıyor. Onlarda ancak kendi giderlerini karşılayabiliyor. Sadece 3 ay boyunca bin TL destek aldık. Kredi kartlarına, bankalara borçlanıyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Nasıl edeyim? Evime ekmek götüremiyorum. Evime ekmek götüremedikçe bunalıma giriyorum, strese giriyorum. Hakkımı helal etmiyorum” şeklindeki sözleriyle yaşadıklarına adeta isyan etti.

AKDENİZ’E ÜRÜN DÖKÜP FİYATI YÜKSELTTİLER

CHP’lilerin ziyaret ettiği Gölcük Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, “Pandemi en fazla küçük esnafı vurdu. Son 17 günlük tam kapanmada sadece esnafı, pazarcıları değil, halkı da vurdu. Pazarların kapanması demek, halkın büyük AVM’lerde, marketlerden sebzeyi, meyveyi daha pahalı fiyata alarak tüketmesi demek. Ekonominin hali ortada. Bunun da ötesinde bir sansasyon oluşturuldu. Tam kapanma döneminde satılmayan sebze meyveyi Akdeniz’de dökmeye başladılar. Reklam havası oluşturdular. Bir reklam havası oluştu. Tekrar pazarları açalım denildi. Gündeme alınmasıyla fiyatlar uçtu. 81 ilin aynı günde 1 milyondan fazla pazarcının aynı dakikada ürün aldığını düşünün” dedi.

DESTEKLER ADİL DAĞITILMADI

Hal yasasının hala iyi bir şekilde işletilmediğini belirten Tuncer, “Komisyoncular, hal durumu sıkıntı. Neden ürün tarladan gelip direk pazarda satılmasın? Burada ezilen halk oluyor” dedi. Pandemi sürecini hükümetin iyi yönetemediğini söyleyen Tuncer, “Destekler adil olarak dağıtılmadı. Pazarcılara yardım ulaşmadı. Biz birbirimize destek oluruz ancak adalet olması lazım. Ben ekmeğimi bölüşüp paylaşırım ama adalet olmayınca yaşam zorlaşıyor” dedi.

SOSYAL YARDIM ARTTI DEMEK FAKİRLEŞMEKTİR

Küçük esnaf olarak 1 lira bile maddi destek istemediklerini söyleyen Tuncer, “Biz el açan bir toplum olmak istemiyoruz. Bizim 2020-2021 vergi ve sigortamızı silin. Ben neden sürekli 1 lira için el açayım? Esnaf kepenk indirmeye devam ediyor. Verilen kira yardımıyla, hibeyle bu işler olmaz. Sürekli itibarımız aşağı çekiliyor. Sürekli 2019’da şu kadar sosyal yardım yaptık, 2020’de bunun üzerine çıktık, 2021’de bunun daha fazla oldu demek ayıptır. Halk 2021 yılında 2019 yılından daha fazla yardım alıyorsa fakirleştik demektir.” İfadelerini kullandı.

YARDIM EDEN KİŞİ YARDIM ALACAK DURUMA GELDİ

CHP’lilerin ziyaret ettiği bir diğer isim Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman ise, “15 aydır esnaf çok zorlu günler geçiriyor. Yardım eden kişi, yardım alacak duruma geldi. Biz her doğruyu alkışlamayı biliriz, yanlışı eleştiririz. Devlet kredi gibi destekler verdi ancak biz kredi istemiyoruz. Bizim tek istediğimiz ekmek teknelerimizin açılması. Ve bu işin müsebbibinin sadece kapalı olan dönemde esnaf diye gösterilmesi içimizi acıttı. Kapanma dönemlerinde sokakta herkes gezebiliyor, insanlar işine gidebiliyor” ifadelerini kullandı.

VERDİKLERİ KREDİ FAİZİ YÜZDE 4’TEN 8’E ÇIKTI

Kocaman, “Kendi kesimimle alakalı verilen desteklere teşekkür ediyoruz ama sen bana dükkanı kapat dediğin anda giderlerimi de dondurman lazım. Ödemelerim durmuyor, faiziyle devam ediyor. Gelirin olmayıp, giderin bol olduğu bir dönemde nasıl dayanırsınız? Kredi kefalet kooperatiflerinin yüzde 4 ile verdiği faiz oranı 8’e çıktı. Bir zamanlar fakire fukaraya herkese elini açan esnaf bu bayramda torununa bile harçlık veremedi. İçimiz çok acıyor” diye konuştu.

ESNAF ÇALIŞMADAN KREDİYİ NASIL ÖDESİN

Pandeminin psikolojik boyutuna da değinen Kocaman, “Şu illet bitsin tek istediğimiz ekmek teknemizin başına geçmek. Bu sadece nakdi olay değil, psikolojik olaylar da başlayacak. Para gelmiyor, giderler var. Birçok arkadaşımız psikiyatra gidiyor, ilaç kullanmaya başladılar. İntihar edenler var. Dayanacak gücü kalmadı kimsenin. Biz sadaka istemiyoruz. Esnafa kredi veriyoruz denilmesi hoş bir şey değil. Ben iş yapmadan krediyi nasıl ödeyeyim? Madem COVID bizim dükkanlarımızdan yayılıyor, esnaf yayıyor, ilk aşıyı bize niye yapmadılar o zaman? İstihdam durdu, esnaf eleman çalıştıramıyor” açıklamalarında bulundu.