Verenel Derneği’nden Filistin’li mazlumlara ambülans kampanyası

Filistin'deki ambulans yetersizliği işgalci katil İsrail’in saldırılarında kardeşlerimize yapılacak ilk müdahaleyi hayati derecede önemli bir hale getiriyor. Uluslararası ve ulusal çapta birçok yardım organizasyonuna önderlik eden Verenel Derneği şimdi de Filistinli mazlumların ambülans ihtiyacı için yardım kampanyası başlattı.

“MAZLUMLARIN YARALARINI BİRLİKTE SARALIM”

Verenel Derneği Kocaeli Temsilciliği yardım kampanyası kapsamındaki açıklamasında “Ümmet adına büyük bir mücadele veren kardeşlerimizin bu kahramanca ve onurlu duruşlarını desteklemek ve mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu göstermek adına saldırıların başladığı ilk günden itibaren gıda, ilaç ve tıbbi malzeme desteklerini ulaştırmanın yanında 450.000 TL bedelle Tam Donanımlı Ambulans alımını da hayata geçiriyoruz. "Ne yapabiliriz?" diyen kardeşlerimizi katkı sağlamaya davet ediyoruz. “

YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARASI

“Yardım yapacak olan kardeşlerimizin Verenel Yardımlaşma Ve iDayanışma Derneği Kuveyt Türk İstanbul Kıztaşı Şubesi TR30 0020 5000 0007 8908 5000 12 nolu hesabına açıklamaya "KOCAELI AMBULANS" yazarak göndermelerini ya da Kocaeli Proje Koordinatörü Zeynel Kazanç (0530 425 7213) ile irtibata geçmelerini istirham ederiz.” ifadelerini kullandı