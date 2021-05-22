19 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten öldürme suçundan toplam 19 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan O.Y. (30) isimli şahıs, kararın onanmasının ardından aranmaya başlandı. Şahsın Çayırova ilçesinde olduğunu tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla O.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.