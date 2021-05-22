Bizim Semih Üstün Isparta ile finale çıkıyor

İlimizin genç ve başarılı orta saha oyuncularından Semih Üstün bu sezon Isparta 32 Spor ile forması ile çok başarılı bir sezon geçiriyor. Genç futbolcu takımının Erokspor’u elediği maçlardaki performansı ile göz kamaştırdı ve Isparta ekinin finale yükselmesindeki kritik futbolculardan birisi oldu.
FİNAL MAÇI ESKİŞEHİR’DE
Semih “Gerçekten kolay değildi. Allah finali göstermeyi nasip etti. İnşallah şampiyonluk da nasip olur. Isparta’ya bu mutluluğu getirmek için teknik ekibimiz, tüm arkadaşlarım, çalışanlarımız ve taraftarımız tek yumruk olduk. Biz şampiyon olacağız” dedi. Isparta şehri de nefesini tuttu ve Bursa Yıldırımspor ile oynanacak olan finale kilitlendi. Büyük finalde Semih’in sahaya 11’de çıkacağı düşünülüyor. Pazartesi günkü karşılaşma Eskişehir Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi kazanan taraf adını 2. Lig’e yazdıracak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.