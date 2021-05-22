Aranan şahıs polise yakalandı

Kocaeli’de daha önce işlediği birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 7 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırılan E.Ö. (53) kararın onanmasının ardından aranmaya başlandı. E.Ö. isimli şahıs polis ekiplerince İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.