Koceli'de ilçelere göre vaka sayısı açıklandı! İşte en riskli ilçe

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre Gebze, Çayırova, Dilovası, Darıca, Derince ve Körfez çok yüksek riskli ilçeler arasında yer alırken, İzmit, Kartepe, Gölcük, Kandıra, Başiskele ve Karamürsel yüksek riskli ilçeler arasında yer aldı. Haritaya göre Kocaeli’de 100 bin nüfusa göre en fazla vaka sayısı 195,8 ile Dilovası’nda, en az ise 73,9 ile Gölcük'te bulunuyor.