Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı

Ülke genelinde ve Kocaeli’de jandarma ekiplerince sürdürülen genel asayiş denetimlerinde ekipler göz açtırmadı. Denetim noktasında araçları durduran ekipler, kimlik kontrolleri yaparken, kural ihlali yapan vatandaşlar hakkında adli işlemler yapıldı. Öte yandan narkotik madde arama çalışması gerçekleştiren jandarma ekiplerine hassas burunlu narkotik köpeği de eşlik etti.