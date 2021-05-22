“Mescid-i Aksa 1918’den bu yana işgal altında”

Mescid-i Aksa ve Gazze de yapılan zulme karşı farkındalık yaratmak adına Gönüllü Kültür Teşekkürleri basın açıklaması gerçekleştirdi. Milli İrade Meydanında yapılan açıklamaya, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İlçe Başkanı Ali Güney ve akabinde AKP Milletvekilleri Sami Çakır ve Cemil Yaman katılım sağladı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen organizasyonda Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, “Uluslararası toplum dünya halklarını değil, küresel sistem ve üst aklı ifade eden bir terkip. Siyaset bunu muhatap alabilir diplomatik temayüller gereği ama sivil toplumun dünya kamuoyuna insanlık vicdanına hitap etmesi gerekmez mi? Uluslararası toplum sorununun bizatihi kaynağı kalpleri mühürlenmemiş, gözleri körelmemiş, kulakları sağırlaşmamış vicdan sahipleri için apaçık çağrımız odur ki; Mescid-i Aksa 1948’de değil 1918 yılından beri işgal altındadır” dedi.

“EVLERİ İŞGAL EDİLDİ”

Yüz yılı aşkın bir zamandır, sistematik olarak yayılımcı değil yayılmacı veya sömürgeci ve etnik temizlik politikası uygulayan Siyonizm belası, Filistin topraklarını aşağılık yöntemlerle çalmaya, işgal etmeye ve o toprakların gerçek sahibi olan Müslümanları da çocuk, kadın, ihtiyar ayırt etmeksizin katletmektedir. Geçtiğimiz Ramazan ayının son haftalarında Şam Kapısı'nda iftar düzenleyen Filistinlilere engel çıkararak kışkırtıcılık yapan, ardından da hiçbir şey olmamış gibi Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal eden Siyonist teröristler, bu hukuksuzluğa direnenlerin direncini bahane ederek Kudüs’te başlattıkları işgal ve güç kullanımını; kapsam ve içeriğini arttırarak Gazze’ye de yöneltmişlerdir.

“233 ŞEHİD”

On günden fazladır devam eden saldırılarda 65’ü çocuk olmak üzere toplam 233 şehidi ve bin beş yüzü aşkın yaralısıyla Gazze, bugün terör devleti İsrail’in ölüm kustuğu dünyanın tek ve en büyük açık hava hapishanesine dönüşmüş durumdadır. Bununla birlikte 450 binanın yıkıldığı, elektrik ve altyapı tesislerinin bombaladığı ve hastalığa davet çıkarıldığı, Gazzede Covid salgının bugün itibariyle 100.000 üzerinde Vaka ile seyrettiği, hastane yolları bombalanarak kardeşlerimizin hastaneye dahi ulaşımının engellendiği ve 75.000-100.000 kişinin bombardımandan dolayı, okullara ve camilere sığındıkları da izahtan varestedir.

“HÜZÜN VE GÖZYAŞI DOĞURAMADILAR”

Söz konusu durum karşısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahi yaptığı açıklamada “ Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatları. Çatışmalar derhal durmalı. “ şeklinde açıklama yaparak İsrail’e karşı tepkilerini dile getirmiştir. Batı dünyasının pohpohlayıp şımarttığı bu azgın teröristler ilk defa Kadir gecemizi kana bulamadılar. İlk defa bayramlarımızın neşesine hüzün ve gözyaşı doğramadılar.