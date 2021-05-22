Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 216 bin 658 test yapıldı. Semptom gösteren 835 kişiyle birlikte toplam 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi.

231 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 231 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 46 bin 71’e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 14 bin 472 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 13 bin 111’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 876 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Güncel tablonun açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin” dedi.

DÜN 214 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 21 Mayıs verilerine göre, 218 bin 846 test yapılırken semptom gösteren 846 hastayla birlikte 9 bin 528 yeni vaka tespit edilmişti. 214 kişi hayatını kaybederken 8 bin 852 kişi de sağlığına kavuşmuştu.