Salgının yıkıcı etkisi ne zaman sona erecek? Bakan Koca tarih verdi

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından aşılarla ilgili açıklama yaptı. 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşma olduğunu belirten Bakan Koca, “270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.
SALGININ YIKICI ETKİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Bakan Koca, yaptığı açıklamada salgının etkisinin ne zaman sona ereceğiyle ilgili de tarih verdi. Koca, şunları belirtti:
* Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
* Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek.
* Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.