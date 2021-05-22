37 yıl önce babasıyla aynı yerde hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Kartepe Eşme Mahallesi Eşme İskele Sokakta bulunan evinden çıkan Halil İbrahim Doğru (73), yolun karşı tarafındaki camiye gitmek üzere D-100 karayolundan karşıdan karşıya geçmek istedi. Bir süre yolda bekleyen Doğru, yola çıktığında İzmit yönünden Ankara istikametine seyir halinde olan H.D’nin kullandığı 20 NB 623 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Doğru'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BABASIYLA AYNI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Doğru'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü H.D. ifadesinin alınması için gözaltına alınırken Halil İbrahim Doğru’nun cenazesi Eşme Mezarlığında toprağa verildi. Köy Hizmetlerinden emekli Halit Doğru’nun ağabeyi, İzmit Veliahmet Mahallesinde bulunan Zıbıncı Mescidi İmam Hatibi Ahmet Doğru’nun amcası olan işçi emeklisi Halil İbrahim Doğru’nun babası Hüseyin Doğru’yu da 37 yıl önce yine aynı mevkiinde yaşanan trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.