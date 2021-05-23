Bizim ustalar Antalya’da tulum çıkardı!

Türkiye Masterler şampiyonası Antalya’da yarın sona erecek. Kocaeli takımlarının tulum çıkardığı organizasyonda daha önce Türkiye şampiyonlukları bulunan iki takımımız Kocaeli Master ile Kocaelispor Master takımları yarı finalde bir birbirleri ile eşleşti.
BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİLER
Diğer tarafta da Gebze’nin ustaları müthiş maçlar çıkardı. Menekşe, çeyrek finalde Moldova Master’i eledi ve son 4’e adını yazdıran bir diğer Kocaeli takımı oldu. Gebze’nin yarı finaldeki rakibi ise Antalya’yı eleyen Bolu Master oldu. Yarın (Pazar) gündüz seansında Kocaeli ile Kocaelispor ve Gebze de Bolu ile karşılaşacak. Kazanan takımlar akşam şampiyonluk maçına çıkacak. 3 Kocaeli takımını da üstün başarısından ötürü kutluyoruz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.