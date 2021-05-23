Kocaeli Masterler’den bir klasik!

Fanatic Tour’un marka organizasyonlarından Türkiye Masterler Şampiyonası’nda Kocaeli takımları fırtına gibi esiyor. Yurt içi ve yurt dışından toplam 32 takımın mücadele ettiği dev organizasyon yarın (Pazar) sona erecek. Antalya Belek Suena Otel’deki dev şampiyonada mücadele eden Kocaeli, Kocaelispor ve Gebze masterler takımları adlarını son 4’e yazdırarak gururumuz oldu.

3 TAKIMA PLAKA YAZDILAR

Daha önce 2 Türkiye 1 de Marmara şampiyonu olan Kocaeli Masterler grubunda Kasımpaşa ve Diyarbakır’ı 4-1, üçüncü maçında da Antalya’yı 2-0 yendi. Yeşil siyahlılar son 16’da Gaziantep’i 3-1 mağlup ederken goller Serter Keskin (2) ve Recep Serkan Çetintaş’tan geldi. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi ise Konya’ydı. Bu maçta da çok etkili olan ekibimiz Recep Serkan’ın 2, Murat Tiryaki ve Zafer Durmaz’ın golleri ile yeşil beyazlı rakibini 4-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Kocaeli Master, yarı finalde kentlisi Kocaelispor master ile karşılaşacak.