Kocaelispor Master son 4’te!

Antalya’da düzenlenen Türkiye Masterler şampiyonasında Kocaelispor master takımı bir kez daha başarılı oldu ve yarı finale kaldı. Kocaelispor master yarı finalde renktaşı Kocaeli masterler ile yarın (Pazar) karşılaşacak.
YEŞİLYURT MAÇI HARİKAYDI
Daha önce Masterler Türkiye şampiyonu olan Kocaelispor Master grubunda Silivri’yi 8-1, Karaman’ı 4-0 yendi, Kosova ile 1-1 berabere kaldı ve grubundan lider çıktı. Son 16 turunda Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Murat Erdoğan gibi futbolcuların formasını giydiği İstanbul Yeşilyurt’u, Engin Öztonga ve Ümit Kahya’nın golleri ile 2-1 mağlup eden Kocaelispor zoru başardı.
RAHMİ AVCI HEM PENALTI KURTARDI HEM DE PENALTIDAN GOL ATTI
Bu maçın ilk yarısında sakatlanan Cem Sinan ve Kaan Dobra’yı kaybetmesine rağmen ekibimizin çeyrek finaldeki rakibi Denizli oldu. Denizli maçının normal süresi 0-0 bitti. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Kocaelispor master son 4’e kaldı. Kocaelispor takımının başarılı kalecisi Rahmi Avcı hem penaltı kurtardı hem de kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve maçın kader adamı oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.