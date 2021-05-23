Gebze’nin ustaları şov yaptı!

Toplam 32 takımın kıyasıya mücadele ettiği 11. Antalya Masterler Türkiye Şampiyonası’nın en görkemli takımı Gebze Masterler oldu. Menekşe, turnuvanın şampiyonluk adaylarını bir bir eledi ve son 4’e adını yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

MÜTHİŞ MÜCADELE ETTİLER

Antalya’daki dev organizasyona damga vuran takımlarımızdan birisi de Gebze Masterler oldu. Bir birinden zorlu takımların arasından sıyrılan Menekşe, Rumen Milli takımının eski futbolcularından oluşan Romanya Master’i 2-0, Tokat’ı da 7-1 devirdi ve grup son maçında Irak Milli takımı ile 1-1 berabere kaldı. Mor beyazlılar bir birinden zor üç eleme maçını da penaltılar sonucu geçti.

MİLLİ YILDIZLARI BİR BİRİ SAF DIŞI BIRAKTILAR

Şampiyonluk adayı takımlar Antalya, Ankara ve Moldova’yı normal süresi 1-1 sona eren maçların sonunda penaltıların ardından 5-4 mağlup eden Gebze’nin ustaları adını yarı finale yazdırdı. Kaptan Murat Erensoy’un yanı sıra kaleci Atilla Koca, Murat Akdeniz, Yusuf Şimşek, Yıldıray Altun gibi ustaların yer aldığı Gebze, özellikle eski milli futbolculardan kurulu Romanya ve Moldova’yı geçerken mücadelesi ile parmak ısırttı.

FAVORİ ANKARA’YI DEVİRDİLER

Kürşat, Adem Dursun, Mehmet Nas ve Murat Hacıoğlu gibi futbolcuların yer aldığı Ankara’yı çeyrek finalde, 8’i eski Moldova Milli takım oyuncusu olan Moldova Masterler’i de kupanın dışına iten Gebze Masterler ayakta alkışlandı. Gebze, yarın (Pazar) gündüz seansında Bolu ile finale çıkma mücadelesi verecek. Gebze Master rakibini mağlup ederse Kocaeli – Kocaelispor Master takımlarının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak.