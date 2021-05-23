Millilerimizin damatları çatladı!

Bir haftadır ilimizde bulunan sürat Pateni Milli Takımımız Kocaeli'ye her zamanki gibi hayran kaldı. Kocaeli’ye misafirperverliğinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren millilerimiz, Türkiye buz pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir’e, kafile ile yakından ilgilenen yönetim kurulu üyeleri Ata Yetişken ve Arif Karadağ ile Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan'a teşekkür ettiler.
HAMBURGERLERE BAYILDILAR
Öte yandan Yasin Okan sahibi olduğu Burger Schön restoranında sporcuları ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Birbirinden leziz ve özel tarifli hamburgerleri afiyetle yiyen milliler enerji depoladı. Hafta sonu İzmit Olimpik Buz Pateni Spor Salonu’nda kulüpleri adına yarışan milli sporcular kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Burger Schön çalışanlarına ve Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan'a şükranlarını sundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.