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23 May 2021 - 09:23- Dünya G: 23 May 2021 - 09:25

Haydi Kağıtspor… Yalova’yı ele ve gel!

Erdem ÖVÜÇ
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Kağıtspor, Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Yalovaspor’u 76-73 mağlup etti ve seride durumu 1-1’e getirdi. Maçta bir ara 14 sayı geriye düşen mavi beyazlılar Can Altıntığ’ın liderliğinde parkeye inanılmaz bir karakter koydu ve rakibini devirmesini bildi. Bugün (Pazartesi) serinin üçüncü ve son maçı Yalova’da oynanacak. Saat 15.00’te başlayacak olan bu mücadeleyi kazanan takım yarı finale adını yazdıracak.

YALOVA İYİ BAŞLADI

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan serinin ikinci maçına Yalova ekibi hızlı başladı. Özellikle dış şutlardaki isabeti ile dikkat çeken komşu ilk 10 dakikayı 26-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte karşılıklı sayılar vardı. Fark bir ara 14 sayıya kadar çıksa da Kağıtspor, Can ve Keshun’un üretimi ile farkı psikolojik sınırın altına çekti ve devreyi 41-32 geride tamamladı.

KAFA KAFAYA GİTTİ

Üçüncü çeyreğin genelinde iki takım da iyi savunma yaptı. Can’ın kritik üçlükleri, Sertan ve Horace’nin içeriyi domine etmesi ile 29. dakikada skor 52-52’ye geldi. Ancak son dakikadaki basit hatalar nedeni ile Kağıtspor son çeyreğe 4 sayı farkla, 56-52 geride girdi. Büyük bir heyecan içinde geçen maçın son 10 dakikasında ise adeta Can Altıntığ şov vardı.

BORA HUN’DAN MUAZZAM BLOK!

Can’ın liderliğindeki Kağıtspor’da ilk yarıda sıkı savunmaya maruz kalan ancak ikinci yarıda Sercan’dan sık sık kurtularak kalitesini gösteren Keshun hücumu sürükleyen isimler oldu. Maçın pozisyonunun kahramanı ise Bora Hun Paçun’du. Karşılaşmanın son anlarında rakibine muazzam bir blok yapan Bora galibiyeti perçinleyen isim oldu ve Kağıtspor maçı 76-73 kazanarak seriyi 1-1’e getirdi.

CAN-KESHUN AŞ’DEN TOPLAM 49 SAYI

Sezonu çok geç açan, sadece 10 günde kadro kuran ve sezon içinde covid başta olmak üzere birçok sıkıntıya göğüs geren Kağıtspor, ilk Yalova maçında olduğu gibi ikinci maçta da parkeye inanılmaz bir karakter koydu. Kağıtspor’da Can Altıntığ 26 sayı ile sahanın en skorer ismi oldu. Ayrıca ABD’li Keshun 23, dipten çok kritik bir üçlük sokan Sertan İbrahim 10, Horace 8, Mert 7, Hakan da 2 sayı ile oynadı. Yalova’nın atletik oyun kurucusu Jones 21, Şahin de 16 sayı attı ama bu sayılar takımına yeterli olmadı.

KAĞITSPOR:76

SEMT 77 YALOVASPOR:73

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz***, Turgut Işık***, Ozan Gönen***

KAĞITSPOR: Can Altıntığ**** (26), Keshun Deion Sherrill**** (23), Horace Gilbert Spencer*** (8), Sertan İbrahim Sarı*** (10), Mert Ulutaş*** (7), Hakan Şanlı* (2), Burak Şaşmaz, Burak Can Dilmaç, Bora Hun Paçun***

YALOVASPOR: Lamont Da Sean Jones**** (21), Berkan Özçiftçi** (6), Şahin Ekmen*** (16), Yancy Deringer Gates** (8), Ali Işık* (3), Kerem Gülmez* (2), Akın Kandemir* (4), Melih Kapucu* (2), Tuna Han Dikmen** (8), Sercan Topçu* (3)

1. PERİYOD: 18-26

2. PERİYOD 32-41

3. PERİYOD: 52-56

MAÇ SONUCU: 76-73

23 May 2021 - 09:23 - Dünya

Muhabir Erdem Övüç

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