Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 May 2021 - 09:24- Eğitim G: 23 May 2021 - 09:26

Genç akademi kartepeli gençlerin gözbebeği olacak  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın vizyon projeleri arasında yer alan Kartepe Gençlik Merkezi “Kartepe Genç Akademi” bitme noktasına geldi. Başkan Kocaman Kartepe Gençlik Merkezi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.     

mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde yer alan Kartepe Gençlik Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Kartepe Genç Akademi çalışmaları hızla devam ederken Başkan Kocaman, “Sevgili Gençler; Yabancı dil eğitiminden kişisel gelişime, teknolojiden sanata, bilimden spora birbirinden değerli etkinlik ve eğitimleri bünyesinde barındıran tamamen size özel ve ücretsiz hizmet alabileceğiniz 4000 m2 alandaki çalışmalarımızı tamamlıyoruz” açıklamasında bulundu.

 

MODERN SINIFLAR

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Genç Akademi’de sosyal alanlar, Çocuk Oyun Evi, Akıl Oyunları, Ahşap, 3-D Yazıcı, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Kütüphane, Müzik, Drama Sınıfları, Resim Atölyesi’ni inceledi. Kartepeli gençler için hazırlanan gençlik merkezinde teknolojinin son ürünleri kullandı.

 

KADİM GELECEĞE AÇILAN KAPI

 Kartepe Genç Akademi çatısı altında tecrübeli uzman kadrosuyla Kartepe Dil Merkezi (KADİM), Kartepeli orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimi verecek. Yabancı dil sınıfları Kartepeli gençlerin geleceğe açılan kapısı olacak. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “KADİM gençlerimizin yabancı dil öğrenmesinde çok önemli bir merkez olacak. Özel eğitim standartlarında bir yer olarak dizayn ettik. Bu sayede Kartepeli gençlerimiz yeni ufuklara yelken açacaklar” açıklamasında bulundu.

# eğitim, çocuk

23 May 2021 - 09:24 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.231.664 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Genç akademi kartepeli gençlerin gözbebeği olacak   mask
Genç akademi kartepeli gençlerin gözbebeği olacak  
Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi başladı mask
Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi başladı
Uşak Üniversite'si öğrencilerinden farkındalık yaratan proje! mask
Uşak Üniversite'si öğrencilerinden farkındalık yaratan proje!
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğrencisinden çifte başarı mask
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğrencisinden çifte başarı
MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması mask
MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması
Bilgili kültür okullarından  URFODUDA büyük başarı mask
Bilgili kültür okullarından  URFODUDA büyük başarı
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak mask
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Tersane işçisi intihar etti mask
Tersane işçisi intihar etti
İzmit'te yangın paniği! Evin çatısı cayır cayır yandı mask
İzmit'te yangın paniği! Evin çatısı cayır cayır yandı
Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'ten mutlaka kontrol edin mask
Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'ten mutlaka kontrol edin
Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzonspor (Canlı Anlatım) mask
Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzonspor (Canlı Anlatım)
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

GALERİ

Dumanlar etrafı sardı! Sürücü son anda kurtuldu mask
Dumanlar etrafı sardı! Sürücü son anda kurtuldu
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak mask
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi mask
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi
Sahillerde koronavirüs unutuldu mask
Sahillerde koronavirüs unutuldu
Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzonspor (Canlı Anlatım) mask
Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzonspor (Canlı Anlatım)
Çocukların kavgasına aileler karışınca tekme ve sopalar havada uçuştu mask
Çocukların kavgasına aileler karışınca tekme ve sopalar havada uçuştu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL