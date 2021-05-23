Genç akademi kartepeli gençlerin gözbebeği olacak  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde yer alan Kartepe Gençlik Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Kartepe Genç Akademi çalışmaları hızla devam ederken Başkan Kocaman, “Sevgili Gençler; Yabancı dil eğitiminden kişisel gelişime, teknolojiden sanata, bilimden spora birbirinden değerli etkinlik ve eğitimleri bünyesinde barındıran tamamen size özel ve ücretsiz hizmet alabileceğiniz 4000 m2 alandaki çalışmalarımızı tamamlıyoruz” açıklamasında bulundu.

MODERN SINIFLAR

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Genç Akademi’de sosyal alanlar, Çocuk Oyun Evi, Akıl Oyunları, Ahşap, 3-D Yazıcı, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Kütüphane, Müzik, Drama Sınıfları, Resim Atölyesi’ni inceledi. Kartepeli gençler için hazırlanan gençlik merkezinde teknolojinin son ürünleri kullandı.

KADİM GELECEĞE AÇILAN KAPI

Kartepe Genç Akademi çatısı altında tecrübeli uzman kadrosuyla Kartepe Dil Merkezi (KADİM), Kartepeli orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimi verecek. Yabancı dil sınıfları Kartepeli gençlerin geleceğe açılan kapısı olacak. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “KADİM gençlerimizin yabancı dil öğrenmesinde çok önemli bir merkez olacak. Özel eğitim standartlarında bir yer olarak dizayn ettik. Bu sayede Kartepeli gençlerimiz yeni ufuklara yelken açacaklar” açıklamasında bulundu.