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23 May 2021 - 09:28- Ekonomi G: 23 May 2021 - 09:32

 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Kocaeli öncü olacak

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı tanıtım toplantısına katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Teknoloji hamlesinde Kocaeli öncü olacak” dedi
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknolojik ürünlerde katma değeri artırmak için hayata geçirdiği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde açılan ‘mobilite çağrısı’nın tanıtım toplantısı, Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın konuk olduğu toplantı çevrim içi olarak düzenlendi. Programa; KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Daire Başkanı Hakan Erten ile T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar katıldı. 

‘MOBİLİTE ÇAĞRISI’ 8 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

Bakanlık tarafından sağlanan teşvik, yatırım ve Ar-Ge desteklerini orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırma amacıyla başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 30 Nisan’da açılan ‘Mobilite Çağrısı’ başvuruları 8 Haziran’da sona erecek. Mobilite çağrısına yönelik olarak ilimizdeki firmaları bilgilendirmeye amacıyla düzenlenen toplantıda çağrının tanıtımı ve başvuru sürecinin etkin yürütülmesi hakkında bilgiler paylaşıldı. Yoğun bir katılımla, iki saat süren toplantının moderatörlüğünü KSO İş Geliştirme Uzmanı Dila Denizhan üstlenirken, açılış konuşmasını Başkan Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirdi. Kocaeli’nin ülke ekonomisine büyük bir katma değer kattığını vurgulayarak konuşmasına başlayan Başkan Zeytinoğlu, kentimiz ve KSO hakkında bilgiler paylaştı.

PROGRAMIN AMACINI ANLATTI

Ardından ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ programının amacını anlatan Başkan Zeytinoğlu şöyle devam etti: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ programı; cari açık verdiğimiz kritik sektörlerdeki ürünlerin, yerli imkânlarla üretilmesine olanak sağlıyor. Bu program sayesinde, belirlenen öncelikli ürünlerin üretimlerinin desteklenmesi için farklı kurumlarca sağlanan proje desteklerinin, tek pencere mekanizması ile sunulması da mümkün oluyor. Mobilite çağrısı kapsamında; ulaşım araçları ve bunların aksam/parçalarının üretimi ile otonom veya yarı-otonom konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojilerin desteklenmesi sağlanacak.”

ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Başkan Zeytinoğlu, “İlimizde, öncelikli ürün listelerinde faaliyet gösteren firmalarımızın, bu çağrı dönemlerini dikkate alarak yatırımlarına destek almalarını çok önemsiyoruz” dedi. Konuşmasını sürdüren Başkan Zeytinoğlu, “Bakanlığımızın açıkladığı Hamle Programına göre, mobilite çağrısı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürün ve 5 başlık altında toplam 40 yenilikçi teknolojinin üretimi desteklenebilecek ve bu programla yatırımların çok daha hızlı ve esnek olması sağlanacak. Önümüzdeki aylarda ise; üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri, dijital dönüşüm çağrılarının sırasıyla açılması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’DEN DAHA ÇOK PROJE BAŞVURUSU BEKLİYORUZ

Oda üyelerine önemli bir çağrıda bulunan Başkan Zeytinoğlu, “Bakanlığımızın sağladığı bu program dahilinde desteklenen firmalarımız, Kocaeli teşvik sisteminde birinci bölge olmasına karşın, 5. bölge destekleri ve daha fazlasını kullanma imkânına kavuşabilmekteler. Firmalarımız için önemli bir fırsat olarak gördüğüm bu programın hayata geçirilmesine katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın değerli yetkililerine şükranlarımızı sunuyorum. Bu nedenle programa Kocaeli’nden daha çok sayıda proje başvurusu olmasını ve içlerinden seçilen projelerin destek alarak, Kocaeli’ne daha çok yatırım yapmalarını bekliyoruz. Oda olarak hem bilgilendirme toplantılarıyla hem de programa başvurularınızda sizlere destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

FİRMALARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR İMKAN

Başkan Zeytinoğlu, “Üretiminin büyük bir kısmını Avrupa'ya ihraç eden mobilite sektörümüzün gelişimine olanak sağlayacak bu çağrının bilgilendirme toplantısına katılımlarınız için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih Kacır’a ve Program Yönetimi Daire Başkanı sayın Hakan Erten’e teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm firmalarımızın bakanlığımızın sunduğu bu destek programından, maksimum seviyede faydalanmasını temenni ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ GÜÇLÜ

Daha sonra sözü konuk konuşmacı bakan yardımcısı Mehmet Fatih Kacır aldı. Türkiye’nin genç nüfusuna vurgu yapan bakan yardımcısı Kacır, “Gençlerimizi dijital yetkinlikle donatmak bizler için önemli. Donanımlı bir genç nüfus elimizi daha da güçlendirecektir” dedi. 2000’li yılların başı ile günümüzdeki teknolojik gelişmeleri kıyaslayarak konuşmasını sürdüren bakan yardımcısı Kacır, “Türkiye’nin güçlü bir teknoloji ekosistemi var. 2000’li yılların başında bir elin parmaklarını geçmeyen teknoparkımız varken bugün 87 teknoparka ulaştık. Yine 1.500’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunuyor. 183 bin çalışanıyla bir Ar-Ge ordusuna sahip olduk diyebiliriz. 40 bini tamamlanan 10 bini ise devam eden Ar-Ge projemiz mevcut, ileri teknoloji ürünlerinde 5,8 milyar dolarlık bir ihracata ulaştık” dedi.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ’NDE HEDEF: BAĞIMSIZLIK

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Türkiye’nin kendi özgün yol haritasını oluşturduğunu vurgulayan bakan yardımcısı Kacır, “Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle milli teknoloji hamlemizi ortaya koyduk. Bu hamle; stratejik, ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığı hedefleyen bir anlayış. Refah düzeyini artıracak olan teknoloji hamlesi ile ülke olarak dünya ekonomisindeki özgül ağırlığımızı artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

42 YAZILIM OKULLARI KOCAELİ’DE

Bakan yardımcısı Kacır, konuşmasının devamında Kocaelili gençlere bir de müjde verdi.  Yazılımcı sayısını artırmak için ciddi bir hamle yaptıklarını söyleyen bakan yardımcısı Kacır, “Yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan 42 Yazılım Okullarını (Ecole 42) Türkiye’ye getirdik. Okullardan biri İstanbul diğeri ise Kocaeli’de olacak. Buradan Kocaelili gençlerimize de müjdeyi vermiş olayım. Okula kayıt yaptırmak için başvuruların başladığını da hatırlatmak isterim” dedi, 2023 hedefleri arasında şu an 170 bin olan yazılımcı hedefini de 500 bine çıkarmak olduğunu da sözlerine ekledi.

HAMLE PROGRAMI İLE 919 ÜRÜNE TAM DESTEK

Teknoloji alanında yüksek katma değerli yerli üretime tam destek vereceklerini söyleyen bakan yardımcısı Kacır, “Yaptığımız fizibilite çalışmasında mobilitede 152, üretimde yapısal dönüşümü sağlayacak 158, sağlık ve kimyada 421, dijital dönüşümde ise 188 ürüne olmak üzere toplamda  919 ürüne tam destek vereceğiz. 2015-2019 yılları arasından bu ürünler yelpazesinde 51 milyon dolarlık ithalat yapmışız. Bu da ciddi bir dış ticaret açığı oluşturuyor. Bu açığı kapatmak adına hamlemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

SANAYİCİYE HİBE VERİLECEK

Teknoloji hamlesini tek başına yapamayacaklarını, sanayicileri harekete geçirmenin projenin başarıya ulaşmasında önem arz ettiğini vurgulayan bakan yardımcısı Kacır, “Sanayiciyi harekete geçirmek için yatırım öncesinde Ar-Ge harcamalarını destekleyeceğiz. TÜBİTAK; KOBİ’ler için yüzde 75, orta ölçekli işletmeler için yüzde 60 hibe desteği verecek. KOSGEB ise KOBİ ölçeğindeki işletmelere 6 milyona kadar yüzde 30 hibe, yüzde 70 geri ödemeli destek sunacak. 50 milyon TL üstü yatırımlardan gerekli görülenlerine proje bazlı teşvikler vereceğiz. Bunun yanında üretilen ürünlerin ticarileştirilmesi için gerekli finansmanın sağlanması noktasında destekler ve ihracat odaklı destekler de sunulacak” diye konuştu.

DÖNÜŞÜM ADIMLARINI KOCAELİLİ SANAYİCLERLE ATALIM

Bakan yardımcısı Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Kocaeli’nin öncü olacağına vurgu yaparak, “Cumhuriyetimizin 100. yılında bugünden daha iyi bir sanayi alt yapısına sahip olabilmek için bu projeyi hayata geçirdik. Projeye Kocaelili sanayicilerden tam destek bekliyoruz. Sanayicilere çağrım; gelin bu yapısal dönüşüm adımlarını birlikte atalım, gelecekte imzamız olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Başkan Zeytinoğlu, bakan yardımcısı Kacır’ın çağrısı üzerine, “Sayın bakanım, Kocaeli Sanayi Odası olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na elimizden gelen her desteği vereceğiz” dedi.

# Kocaeli, İstanbul, destek, ulaşım

23 May 2021 - 09:28 - Ekonomi

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