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23 May 2021 - 10:03- Gündem G: 23 May 2021 - 10:05

‘Ellerimde Güç Var’ projesi ilk işareti verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ‘Ellerimde Güç Var’ projesi kapsamında gönüllülere işaret dili eğitimi verilmeye başlandı  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işitme engellilere yönelik “Ellerimde Güç Var” projesi kapsamında gönüllülere işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. Proje kapsamında işaret dili öğrenecek gönüllüler ile işitme engelli bireyler, sinema etkinliklerinde ve spor eğitimlerinde bir araya gelecek.

 

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ BAŞLADI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan Ellerimde Güç Var Projesi, gönüllülere verilen işaret dili eğitimi ile uygulanmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen, Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin koordinatörlüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kâğıt Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projede 120 gönüllü katılımcı ile 20 işitme engelli birey bir araya gelecek.

 

İŞARET DİLİ KİTABI HEDİYE EDİLECEK

Engellilere sunulan sosyal hizmetleri yaygınlaştırmak ve engellilerin sosyal hayata katılımına imkân sunmak için hayata geçirilen projede, ilk olarak, işitme engelliler ile sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlamak adına gönüllü katılımcılara işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. 60’şar kişiden 2 gruba çevrim içi olarak haftada iki gün verilen eğitim 6 hafta sürecek. Eğitimin sonunda müfredattaki konuları kapsayan işaret dili kitabı katılımcılara hediye edilecek. Verilen işaret dili eğitimi sayesinde işitme engelli birisi ile rahatlıkla iletişim kurabilecek duruma gelecek olan gönüllüler, sonraki adımda işitme engelliler ile bire bir pratik yapma fırsatı bulacak.

 

SİNEMA VE KAHVE KEYFİ

Gönüllüler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek altı haftalık işaret dili eğitiminin sonrasında işaret diline çevrilmiş üç farklı sinema filmini engelliler ile birlikte izleyecekler. Film sonrasında ise kahve etkinliği yapılarak iki farklı grubun bir arada sosyalleşmesi sağlanacak.  Bu sayede gönüllüler, işitme engelli bireyler gibi sessiz film izleyerek, empati kurmayı ve engelli yaşıtlarının hislerini anlamayı tecrübe edecekler. Ayrıca işaret diline çevrilen sinema filmlerinde rol alan oyuncuların veya yapımcıların kahve etkinliklerine davet edilerek hedef kitle ile buluşmaları temin edilecek.

 

OKÇULUK VE BİNİCİLİK EĞİTİMİ

Engelli vatandaşların sportif faaliyetlere katılımının da teşvik edileceği proje kapsamında katılımcılara Kocaeli Kağıtspor Kulübü Derneği tarafından okçuluk ve Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu tarafından da binicilik eğitimi verilecek. Bu sayede engelli bireylerin de spor hizmetlerinden faydalanabilmeleri ve engeli bulunmayan gençlerin ise geleneksel sporlara ilgilerinin artırılması sağlanmış olacak.

# Kocaeli, destek, eğitim, Büyükşehir

23 May 2021 - 10:03 - Gündem

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