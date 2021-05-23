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23 May 2021 - 10:24- Gündem G: 23 May 2021 - 10:26

Gölcük Kavaklı sahili yaza hazırlanıyor  

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çehresi değişen, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ışıl ışıl olacak Gölcük Kavaklı Caddesi’nde çalışmalar sürüyor  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çehresi değişen, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ışıl ışıl olacak Gölcük Kavaklı Caddesi’nde baskı beton kaldırım çalışmaları yapılıyor. Gidiş, geliş ve park şeritleriyle birlikte 12 metre genişliğe çıkarılan cadde, kaldırım ve bisiklet yolu ile birlikte 20 metre platform genişliğine sahip olacak. 2,5 metre genişliğinde 2 bin 250 metrekare bisiklet yolu yapılacak Kavaklı Caddesi’nde 6 bin metrekare baskı beton kaldırım yapılıyor.

 

GÖLCÜKLÜLERİN NEFES ALABİLECEĞİ BİR YER

Bir kilometre uzunluğundaki Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi’nin haziran sonunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. 1 kilometrelik Kavaklı Sahil Caddesi’ni konforlu ve modern bir hale getirecek çalışmalar tamamlandığında dekoratif aydınlatmalar yürüyüş ve bisiklet yoluyla bölge ışıl ışıl olacak. Kavaklı Caddesi, Gölcüklülerin nefes alacağı, vatandaşların yürüyüş yapabildiği, bisiklet sürebildiği ferah bir hale gelecek.

 

VATANDAŞ SAHİL DÜZENLEMESİNDEN MEMNUN

“Çok güzel bir sahilimiz oldu” diyen Gölcük Kavaklı sakini Metin Ardıç “Çok güzel temiz bir yerde oturup hava alıyoruz burada. Çalışmadan çok memnunum” dedi. Sahilde bisikletiyle gezen Berra Kahraman ise “Bisiklet kullanıyorum, sahilimizde bisiklet yolu yapılmasından çok memnunum. Bisikletimi rahatlıkla sahilde kullanabileceğim” diyerek Gölcük Kavaklı Sahili’nde yapılan sahil düzenlemelerinden memnun olduğunu dile getirdi.

# Kocaeli, Gölcük, Büyükşehir, Vatandaş

23 May 2021 - 10:24 - Gündem

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