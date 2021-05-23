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23 May 2021 - 13:33- Sağlık G: 23 May 2021 - 13:34

Bayram kilolarına  süt içerek veda edin

Ramazan ayından sonra bayramın gelmesiyle birlikte alınan kiloların sağlıklı bir şekilde verilebilmesi ve açlık hissinin giderilmesi için günde 2 bardak süt içilmesi öneriliyor.

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, düzenli olarak her gün içilen iki bardak sütün dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli bir rol oynadığını açıkladı. Sağlıklı olmak için vazgeçilmez bir besin olan sütün aslında hayatın her döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, “Fazla kilo’ neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi gerekir. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede oldukça önemli” dedi.

AMBALAJLI SÜTLER 

Sağlıklı süt tüketiminin temel kuralının, ambalajlı sütleri tercih etmek olduğunu belirten İnanç, uzun ömürlü sütün tamamen kapalı ortamda, ışık ve hava gibi dış etkenlerle teması önleyen aseptik ambalajlarda doldurulduğunu vurguladı. İnanç ayrıca, açıkta satılan sütü mikroplardan tamamen arındırmak için, 90 ila 95 derecede 10-15 dakika kaynatmak gerektiğini, sütün kaynatıldıktan sonra, içindeki vitaminler başta olmak üzere besin değerlerinin yüzde 50 ila 90 oranında azaldığını da sözlerine ekledi.

23 May 2021 - 13:33 - Sağlık

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