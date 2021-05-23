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23 May 2021 - 13:35- Gündem G: 23 May 2021 - 13:37

Körfez’de esnafa  ikinci destek paketi

Körfez Belediyesi, daha önce esnafa yaptığı 1.000’er TL’lik ayni yardımı tekrarlayacak. Başkan Şener Söğüt, “Tabiki tüm yaraları sarmaz ama biraz olsun can suyu olsun istedik” dedi

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Körfez Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci oturumunda görüşülen esnafa yardım paketi, oy birliği ile kabul edildi. İlk oturumda mecliste grubu bulunan tüm partiler ortak önerge vererek esnafa yardım yapılmasını gündeme getirmişti. Meclisteki ilgili komisyonlar çalışmasını tamamladı ve mecliste görüşüldü. Karar, oy birliği ile kabul edildi.

 

NEFES ALDIRSIN İSTEDİK

Geçtiğimiz yıl yapılan yardımın ardından ikinci kez gerçekleştirilen olan yardımla ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, “Pandeminin etkilerini esnafımız şiddetli bir şekilde hissediyor. Hükümetimiz de bu konuda güzel bir destek paketi açıkladı. Büyükşehir Belediyemizin de yardımı var. Tabi ki bunlar yetmez. Asla yaraları tam manasıyla sarmayacaktır ama can suyu olması sebebiyle biraz olsun nefes aldıracaktır” dedi.

 

1.000’ER TL’LİK AYNİ YARDIM

Komisyonlar tarafından belirlenen kriterler de meclis üyelerine aktarıldı. Kriterlere uyan, tam ve kısmi kapanma sürecinde mağduriyet yaşayan esnafa biraz olsun can suyu olması hedeflenen yardımın 1.000’er TL’lik ayni yardım olarak yapılması oy birliği ile kabul edildi. Başvurular belediyenin web sitesi üzerinden oluşturulacak link üzerinden gerçekleştirilecek.

YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

  • Esnaf yardım tarihi itibariyle Basit usul ve gelir vergisine tabi aktif vergi mükellefi (Kurumlar vergisine tabi olan şirketler kapsam dışı)

  • Hane halkı toplam gelirinin kişi başına bölünmesiyle asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olmaması gerekiyor.

  • İşyeri kira olan esnaf, hane halkı toplam geliri hesaplandığında 1.500 TL düşülecek, ona göre kişi başı gelir hesaplanacak.

  • Hane halkına ait 2 adetten fazla gayrimenkul bulunmaması gerekiyor.

  • Hane halkına ait 1 adet binek, 1 adette ticari araçtan fazla araç bulunmaması gerekiyor.

  • Kısmi ve tam kapanmada faaliyetlerini sürdüren; İnşaat, nakliye, ulaşım, lojistik, unlu mamulleri üreten ve satan iş yerleri, market ve bakkallar kapsam dışı bırakılacak.

# Büyükşehir, destek, yardım, Körfez, ulaşım

23 May 2021 - 13:35 - Gündem

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