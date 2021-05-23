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23 May 2021 - 13:39- Ekonomi G: 23 May 2021 - 13:42

Yeni Hyundai Tucson Türkiye’de

Yaklaşık 9 ay önce resmi olarak tanıtılan yeni nesil Hyundai Tucson, sonunda Türkiye'de pazara çıktı. Lansmana özel fiyat seçenekleri ile satışa çıkan ve serinin dördüncü nesli olan 2021 model Hyundai Tucson 87 bin 600 TL'ye varan indirimlerle fiyat listesindeki yerini aldı  

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Güney Koreli üretici Hyundai yaklaşık 9 ay önce SUV modeli yeni Tucson'u, online olarak gerçekleştirdiği global bir lansman ile tanıtmıştı. Yeni Hyundai Tucson, tanıtımından 9 ay sonra Türkiye topraklarında. Lansmana özel fiyat seçenekleri ile satışa çıkan ve serinin dördüncü nesli olan 2021 model Hyundai Tucson, çok modern. 

CESUR VE YENİLİKÇİ 

Yeni modele bakıldığında ilk olarak motor ızgarası içine gizlenmiş 5 parça şeklindeki parametrik farlar hemen dikkat çekiyor. Aracın arka kısmındaki marka logosunun ise cama alındığını ve stopların tasarımlarının değiştiğini görebiliyoruz. Oldukça cesur ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çeken yeni Hyundai Tucson, tasarımının yanı sıra yeni motor seçenekleri ile de kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor. Selefine oranla 20 milimetre daha uzun olan yeni Tucson'un genişliğinde 15mm artış gerçekleşirken, yüksekliğinde ise 5 milimetre artış gerçekleşmiş. Ayrıca yeni Tucson'da aks mesafesini 10 milimetre artırılarak, kabin içerisinde diz mesafesinde 26 milimetre artış sağlanmış.

LANSMANA ÖZEL FİYAT 

Benzinli tercih edecek kullanıcıları 48V yarı hibrit desteğine sahip yeni 1.6 T-GDI motor karşılıyor. Bu motorun 180 bg güç ve 236 Nm tork çıkışına sahip olduğunu ayrıca belirtelim. Dizel tercih edecek kullanıcılar ise yine 1.6 L CRDI motor seçeneği karşılıyor. 48V yarı hibrit desteğine sahip olan bu motor 136 bg güç ve 320 Nm tork çıkışına sahip. Bu iki motor seçeneği de standart olarak 7 ileri DCT şanzıman ile satışa sunuluyor.  Lansmana özel fiyat seçenekleri ile satışa çıkan ve serinin dördüncü nesli olan 2021 model Hyundai Tucson 87 bin 600 TL'ye varan indirimlerle fiyat listesindeki yerini alıyor.

23 May 2021 - 13:39 - Ekonomi

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