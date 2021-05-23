Türkiye’ye güven imzası

QNB Finansbank’tan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti, dolar diliminde Libor artı yüzde 2.50 ve euro diliminde ise Euribor artı yüzde 2.25 olarak gerçekleşti. Yeni kömür santrali projelerinin finanse edilmemesi ve elektrik tüketiminde yenilenebilir kaynakların kullanımı kriterlerini içeren borçlanmaya ABD, Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinden toplam 12 banka katılım gösterdi. Borçlanmaya gelen yoğun talep ile beraber yenileme oranı yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti.