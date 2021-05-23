Atasun Optikler’de  değişim devam ediyor 

Atasun Optik, Türkiye’nin pek çok noktasına yayılmış geniş mağaza ağı, deneyimli kadrosu ve güçlü e-ticaret yapısı ile dünyanın önde gelen markalarıyla özel iş birlikleri yapmaya devam ediyor. “Değişimden Korkma” mottosuyla, cesur ve yenilikçi tasarımlar sunan güneş gözlüğü markası KOMONO, yakında Atasun Optik’lerde tüketicilerle buluşuyor.
CESUR VE YENİLİKÇİ
Atasun Optik, erişilebilir lüksü temsil eden KOMONO güneş gözlüklerini özel bir iş birliği ile tüketicilerle buluşturuyor. Seçili Atasun Optikler’de yerini alacak olan KOMONO, “Değişimden Korkma” mottosuyla ve cesur ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.