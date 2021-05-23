Aygün: Çiftçilerimize destek oluyoruz

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince'nin köylerinde yaşanan, aşırı yağış ve dolunun ardından bölgeye giderek hem çiftçilerle görüştü hem de tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan doğal afetin ardından bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, açıklamasında gerçeği yansıtmayan provokatif haber ve yayınları da şiddetle kınadığını belirtti.
ÇALIŞMALAR YAPILDI
Beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi İmdat Gülcan, Çavuşlu Mahalle Muhtarı İsmail Turan, Tahtalı Mahalle Muhtarı Erkan Tokuç ve Terziler Mahalle Muhtarı Necdet Yüce ile birlikte açıklamalarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bölgede etkili yağışın gerçekleştiği ilk an itibariyle gerekli çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı.
HER TÜRLÜ ADIM ATILDI
Başkan Aygün açıklamasında şunları söyledi; “Köylerimizde yaşanan aşırı yağış sonrası mahsulleri hasar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması ile ilgili gerekli tüm adımları atıyoruz. Vatandaşlarımız zararlarının tespiti ve karşılanması konusunda Tarım Müdürlüğü'ne müracaatlarını sürdürüyor. Bizler de bir an önce zararların giderilmesi için konu ile bizzat ilgileniyoruz.
ÇİFTÇİMİZ RAHAT OLSUN
Önümüzdeki günlerde zararın tespiti için teknik ekip sahada inceleme yapacak. Biz de belediye olarak bu süreçte üstümüze düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Muhtarlarımızla birlikte halkımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanan doğal afetle ilgili muhalif medyanın provokatif amaçlı haber ve yayınlarını şiddetle kınıyorum. Bizler daima vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.