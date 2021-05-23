Aygün: Çiftçilerimize destek oluyoruz

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince'nin köylerinde yaşanan, aşırı yağış ve dolunun ardından bölgeye giderek hem çiftçilerle görüştü hem de tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan doğal afetin ardından bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, açıklamasında gerçeği yansıtmayan provokatif haber ve yayınları da şiddetle kınadığını belirtti.

ÇALIŞMALAR YAPILDI

Beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi İmdat Gülcan, Çavuşlu Mahalle Muhtarı İsmail Turan, Tahtalı Mahalle Muhtarı Erkan Tokuç ve Terziler Mahalle Muhtarı Necdet Yüce ile birlikte açıklamalarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bölgede etkili yağışın gerçekleştiği ilk an itibariyle gerekli çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı.

HER TÜRLÜ ADIM ATILDI

Başkan Aygün açıklamasında şunları söyledi; “Köylerimizde yaşanan aşırı yağış sonrası mahsulleri hasar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması ile ilgili gerekli tüm adımları atıyoruz. Vatandaşlarımız zararlarının tespiti ve karşılanması konusunda Tarım Müdürlüğü'ne müracaatlarını sürdürüyor. Bizler de bir an önce zararların giderilmesi için konu ile bizzat ilgileniyoruz.

ÇİFTÇİMİZ RAHAT OLSUN



Önümüzdeki günlerde zararın tespiti için teknik ekip sahada inceleme yapacak. Biz de belediye olarak bu süreçte üstümüze düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Muhtarlarımızla birlikte halkımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanan doğal afetle ilgili muhalif medyanın provokatif amaçlı haber ve yayınlarını şiddetle kınıyorum. Bizler daima vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.