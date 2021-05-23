Saadet’li Uslu’dan İzmit Belediyesine tepki “İzmit İstabul’un 40. ilçesi gibi”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile temasları sonrası 144 binden fazla sebze Fidesini hibe olarak İzmit’e getirdi. Getirilen fideler geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen tören ile İzmitli çiftçilere dağıtıldı. İBB’den hibe olarak alınan fidelere Saadet Partisi İl Yöneticisi Sedat Uslu tepki gösterdi.

“KENDİ İMKANLARINIZLA YAPABİLİRSİNİZ”

İzmit’i İstanbul’un gölgesine sığınması ile suçlayan Uslu, “40. ilçesi konumunda değerlendirmeyi lütfen terk edin. Çiftçimize bir destek vereceksek bunu İzmit Belediyesi olarak kendi imkanlarınızla verecek kudrete sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu paylaşımı görünce çok üzüldüm! Üretim, istihdam ve katma değer gibi böylesi hassas konularda kendi öz kilerimize inmeliyiz ve çok yönlü kuşatıcı çözümler üretmeliyiz. Elbette ki verilen hibeler “ayrıca; maliyeti yüksek değil” üreticimiz açısından önemli, Lakin Biz çiftçimize yeteriz, Reklama gerek yok... Konu ile İlgili kurumların daha dikkatli olması gerekir”