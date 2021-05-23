Ona boşuna ALTIN ÇOCUK demiyorlar!

Bu şehrin, bizim toprağımızın bağrında doğan, büyüyen asil bir sporcudur Eray Şamdan... Kocaeli spor tarihinin en özel karakterlerinden birisi olmayı gencecik yaşta elde etmiştir. Daha 23’ündeki Eray, şimdiden inanılmaz bir başarıya sahip. Eray Şamdan, Hırvatistan'da sona eren Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası 60 Kilo Kumite'de şampiyon oldu. Finalde, Letonyalı rakibi Kalvis’i 5-0 gibi ezici bir skorla saf dışı bırakması da Eray için gelecek adına çok ümit verici.

DAHA 23 YAŞINDA VE 7. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Eray Şamdan 2014'ten beri Avrupa şampiyonu oluyor. Bu o’nun yedinci Avrupa şampiyonluğu oldu. Daha 23 yaşında ve 7 yıldır bu çocuk Avrupa’nın zirvesinde! Dünya’da da birçok yarışmada (Karate Premier League) altınlar topladı. Onun için Kocaeli’nin Altın Çocuğu deniliyor Eray’a… Böyle bir başarı öyküsü her sporcuya nasip olmaz. Başta babası, aynı zamanda Eray’ın antrenörü Adnan Şamdan olmak üzere, ailesine, antrenörlerine, Türkiye Karate Federasyonu’na ve Spor Bakanlığı’na ne kadar teşekkür edilse az.

KARATE MİLLİ TAKIMI, DÜNYA’NIN EN İYİLERİNDEN

Karate Milli Takımı’mız Hırvatistan’da tulum çıkardı. Avrupa’dan 6 altın, 2 gümüş 1 de bronz ile Türkiye’ye döndük. Avrupa şampiyonalarında aynı turnuvada 4’ten fazla altınımız yoktu. Bunu 6’ya çıkardık ve başarı çıtasını ulaşılmaz bir seviyeye çıkardık. İkinci sıradaki Almanya’nın 2 altın madalyası var. Kardeş Azerbaycan’nın yanı sıra İspanya, Ukrayna, Rusya ve Yunanistan da 1’er altın alabildi.

ESAT DELİHASAN ÇOK ZAMANSIZ GİTTİ

Karate Federasyon Başkanı Esat Delihasan’ı kısa bir süre önce Covid nedeni ile kaybettik. Dağ gibi adam, hayatı sporla geçen güzel yürekli bu insanın vefatı spor camiasını inanılmaz derecede üzdü. Kimi ayrılıkları kabullenemezsiniz ya, işte Esat Delihasan’ın da aramızdan ayrılmasına insanın inanası gelmiyor. Bu kadar kolay olmamalıydı, bu kadar kolay gitmemeliydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, sevenlerinin başı sağ olsun.