İYİ Partili Sulu'dan Belediye Başkanı Zeki Aygün’e cevap: "Koca bir hiçsiniz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin, Rize ziyareti sırasındaki protestoya ilişkin açıklama yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün “Cumhurbaşkanına yapılan benzetmeyi iğrenç bulduğunu ifade ederek, Genel Başkanımıza yapılan protestodan dolayı Bir Rizeli olarak gurur duyduğunu belirten açıklamalarına cevap İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu’dan geldi.

"KOCA BİR HİÇSİNİZ!"

Sulu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: ‘’Sayın Başkan , öncelikle iğrenç olarak nitelendirdiğiniz benzetmenin, iktidarda kalmak için her yolu denemek adı yolsuzluklarla anılmak gibi ortak özellikleri olan iki siyasetçiyi karşılaştırmak olduğunu söylemek isterim . Siz illa ki iğrenç bir benzetme arıyorsanız yandaş havuz medyanızdan eski borcamcı paralı adamınızın yaptığı ahlak edep dışı etikten uzak benzetmesine bakmanızı tavsiye ederim. Gönül isterdi ki bunca yıllık siyasi hayatınızda keşke ilçemize yaptığınız hizmetlerle gurur duysaydınız ama yapılan hizmetler koca bir hiç olunca öncelikle bir kadına, sonrasında bir Genel Başkana yapılan saldırıyla gurur duymaktan başka bir seçeneğiniz kalmıyor tabi.’’