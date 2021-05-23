Başhekimden Şehit Kütüphanesi'ne destek

Körfez Diş ve Ağız Sağlığı Merkezi'nde Başhekim olarak vazife yapan; çalışkanlığı ile bilinen ve toplumun her kesimi tarafından sevilen Zehra Coşkun Salih, Körfez'de gazetecilik yapan Mustafa Eranıl tarafından başlatılan Şehit Kütüphaneleri için kitap toplama kampanyasına destek verdi; kendisine ait kitapları kütüphaneye bağışladı. Yapılan çalışmanın çok büyük bir değeri olduğunu belirten Zehra Coşkun Salih, " Bu kampanyaya herkesin destek vermesi gerekir. Çok güzel bir çalışma. Bu ve buna benzer çalışmalarla, şehitlerimizin adı yaşatılmış olacaktır. Bu güzel kampanyayı başlatan ve emek veren herkese teşekkür ederim' dedi. Kampanyayı yürüten Gazeteci Mustafa Eranıl ise, kampanyaya destek veren Salih'e teşekkür ettiğini belirtti.

3 KÜTÜPHANE DAHA

Gazeteci Mustafa Eranıl, resmi makamlardan 3 kütüphane için daha izin alındığını belirterek, 'Bu çalışmalar, ülkemizin her yerinden destek görmektedir. Üç kütüphane için daha onay alındı. Bunun içinde alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Önümüzde ki günlerde; 3 şehidimiz adına 3 kütüphane daha açılacaktır' dedi ve projeye destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.