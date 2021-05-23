Yaşlı vatandaşları dolandıran sahte bankacılara operasyon! 19 gözaltı

Alınan bilgiye göre yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç temin eden 19 şüpheli şahıs polis ekiplerince takibe alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında takibe alınan 19 şüpheli şahıs, Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 30 kişiyi dolandırmış ve 3 milyon TL civarında haksız kazanç elde edilmiş. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğünr götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.