Korona verilerinde umut veren düşüş!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 710'u semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 268'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 843 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.
DÜN VAKA SAYISI 8 BİN 697 OLMUŞTU
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 835'i semptomatik olmak üzere 8 bin 697 yeni vaka tespit edilmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.