Melahat Balkı vefat etti

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen gazeteci-yazar Şakir Balkı’nın eşi, Ferda Solmaz, Ferhan Oktay, Feray Beyoğlu ile Aylin Balkı’nın anneleri, Kırım Derneği Kocaeli Şubesi geçmiş dönem başkanlarından Suavi Oktay’ın kayınvalidesi, Melahat Balkı (88) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Melahat Balkı'nın cenazesi pazartesi günü Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek. Balkı'nın eşi Şakir Balkı'nın da yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.