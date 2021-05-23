Kocaeli Masterler’den bir klasik! Üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldular!

Antalya Belek Sueno Otel’de düzenlenen, yurt içi yurt dışından toplam 32 takımın yer aldığı dev organizasyonda Kocaeli takımları gururumuz oldu. Kocaeli, Kocaelispor ve Gebze masterler takımları adlarını son 4’e yazdırdı ve yarı final maçları oynamaya hak kazandı. Kocaeli ile Kocaelispor masterler arasında oynanan yarı final maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Penaltılarla kentlisini 5-4 mağlup ederek mağlup eden Kocaeli Masterler finale kaldı.
Diğer yarı final maçında Bolu Masterler, bir diğer Kocaeli takımı Gebze Masterler’i 2-0 yendi ve finalde Kocaeli Masterler’in rakibi oldu. Büyük bir çekişme içinde geçen final maçında üstün bir futbol ortaya koyan Kocaeli Masterler rakibini Bülent Kurt’un golleri ile 2-1 mağlup ederek üçüncü kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan takımda Kaptan Hasan Öztürk, Kocaeli’ye kupa ile döndükleri için çok mutlu olduklarını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.