Bu hırs bize turu getirecek!

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi Play-Off çeyrek üçüncü maçında, Kağıtspor yarın Yalovaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde mavi-beyazlılarda nefesler tutuldu. Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda saat 15'00’te başlayacak olan karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

BORA HUN MAÇIN KRİTİK ADAMIYDI

Kağıtspor’da moraller iyi. Takımda sakat sporcu bulunmuyor. Zorlu turun kilidini ise fotoğraftaki duygu açacak. İzmit’te 76-73 kazanılan maçta Kağıtspor’un 5 numara pozisyonunda oynayan deneyimli ismi Bora Hun Paçun, her ne kadar sayı olarak fazla bir katlı sağlayamasa da maç içinde çok kritik işler yaptı.

TÜM TAKIM KENETLENDİ

İri cüssesine rağmen dışarıya çıkmakta olan topa, gözlerinin karartıp sakatlanma pahasına atlayan ve başını da sandalyenin demirini çarpan Bora Hun, maçın son anlarında yaptığı blokla da galibiyetin habercisi oldu. Tüm takımda bu duygu, bu istek, bu cesaret, bu özgüven ve bu dayanışma var. Yalova’daki üçüncü maçta galibiyet ise bu birliktelik sayesinde alınacak ve inanıyoruz ki Kağıtspor İzmit'e yarı final biletini cebine koyup dönecek.