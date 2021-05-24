Gazeteci Nihat Kocaman koronavirüse yenik düştü

Gölcük'te oturan ve geniş bir kesim tarafından tanınan gazeteci Nihat Kocaman (69) geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandı. Evdeki karantina sırasında durumu ağırlaşan Nihat Kocaman, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Nihat Kocaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün akşam vefat etti. Nihat Kocaman'ın cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.