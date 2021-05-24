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24 May 2021 - 10:16- Gündem G: 24 May 2021 - 10:17

Mahalleler ‘’Muhtar Aktif Sistemi’’ ile kısa sürede hizmete kavuşuyor  

Sistem sayesinde talep ve şikayetlerini online olarak anında Büyükşehir Belediyesi’ne gönderen muhtarlar, hizmetten çok memnun  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden talep ve şikayetlerini bir dakika gibi çok kısa bir sürede ilgili birime ileten muhtarlar, hem kısa sürede hizmete kavuşuyor hem de zamandan ve kırtasiyeden tasarruf sağlıyor. “Muhtar Aktif Sistemi” kurulduğu 2016 yılından beri Kocaeli’deki 472 mahalle muhtarına hizmet veriyor. Muhtarlar, taleplerini interaktif olarak sisteme üzerinden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına iletiyor.  Böylece muhtarlar, bu tür başvurular için belediyeye gitmek zorunda kalmıyor.

        

SİSTEM ÜZERİNDEN ANINDA DESTEK

Muhtarlar, sistem üzerinden Büyükşehir Belediyesine yaptıkları başvurularda mahallelerine kazandırmak istedikleri park ve oyun alanları, yol bakım ve onarım, parke ve kaldırım, su, altyapı ve kanalizasyon, cami, şadırvan, istinat duvarı, toplu taşıma ve ulaşım, kırtasiye ve ofis malzemeleri gibi konularda destek alıyorlar. Muhtarlar tarafından Muhtar Aktif Sistemine yapılan başvurular e-imzalı dilekçe olarak işleniyor ve ilgili daireye çözümü için sistem üzerinden gönderiliyor. Dairelere gönderilen yazıların cevapları sistem üzerinde takip edilebiliyor ve gelen cevaplar ilgili muhtara yazı ile bildiriliyor.

 

HIZLI VE ETKİN ÇÖZÜM İÇİN

Muhtarlardan gelen talepler Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında değilse, ilçe belediyelerine veya ilgili kurumlara muhtar adına sistem üzerinden gönderilerek, cevaplanması isteniyor. Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Muhtar Koordinasyon Sistemi kapsamındaki Muhtar Aktif Sistemi, muhtarların kamu hizmetlerini hızlı ve etkin şekilde yürütmeleri amacıyla tasarlanandı ve geliştirildi.

 

ÇOK BÜYÜK KOLAYLIK

Kocaeli’de görev yapan muhtarlarımız ıslak imzalı dilekçelere yerine sistem sayesinde, taleplerini dijital olarak iletebiliyorlar, işlemlerini cihaz ve platformdan bağımsız internet olan her yerden yapabiliyorlar. Talep durumları hakkında istedikleri an bilgi sahibi olabilme imkanına sahip olan muhtarlar, geriye dönük olarak gönderdikleri talepleri ve aldıkları hizmetleri raporlayabiliyorlar.

 

        

MUHTARLAR SİSTEMDEN ÇOK MEMNUN

Başiskele ilçesi Barbaros Mahalle Muhtarı Nurettin Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Muhtar Aktif Sisteminden çok memnun olduğunu söyledi. Sistem sayesinde hizmet talepleri ve şikayetler için Büyükşehir Belediyesi’ne gitmeye gerek kalmadığını vurgulayan Yılmaz, “Böylece hem zamandan hem de kırtasiyeden tasarruf ediyoruz. Mahallemizin sorunlarını direkt online olarak gönderebiliyoruz. Sokakta yürürken, fotoğrafını çekip göndermemiz yeterli oluyor. En kısa sürede ilgili şube müdürlükleri hemen bize dönüyor. Sistem bize çok yardımcı oluyorlar. Talebin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre uygun olduğu en kısa sürede yerine getiriyorlar.” diye konuştu.

 

1 DAKİKADA TALEP

Muhtar Aktif Sistemine bilgisayardan girerek mahallenin sorunları için talepte bulunduklarını ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının sitemden talebi hemen gördüğünü anlatan muhtar Yılmaz, şöyle konuştu: “Taleplerimiz, oradan ilgili birimlere gönderiliyor. Sistemi kullanmak çok kolay. Bilgisayar kullanan muhtar arkadaşlarımız sisteme girdikleri zaman zaten orada sistem kendilerini yönlendiriyor. Dilekçe ekleniyor, varsa fotoğrafta konabiliyor. Kaydet dedikten sonra gönderdiğimiz talep anında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının önüne düşüyor. Sistemden talep bildirimi yaklaşık 30 saniye sürüyor. Fotoğrafta yüklenirse yaklaşık 1 dakika içerisinde talep gönderilmiş oluyor.”

 

TALEPLERİMİZ EN KISA ZAMANDA KARŞILANIYOR

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Muhtarı Adnan Ulusoy da ellerinden geldiğince belediyelerle birlikte mahalleye hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bizlere sunmuş olduğu muhtar aktif programını kullanıyoruz. Mahallemizin taleplerini sistem üzerinden Büyükşehir Belediyemize anından göndererek, hem zamandan kazanıyoruz hem de hem de kağıt tasarrufu sağlıyoruz.  Taleplerimiz de en kısa sürede karşılanıyor. İsteklerimiz yerine getiriliyor. Bu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

 

# İzmit, Kocaeli, Büyükşehir, destek, ulaşım

24 May 2021 - 10:16 - Gündem

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