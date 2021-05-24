Başiskele'de İki Sokak Daha Konforlu Hale Geliyor



Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında trafik yoğunluğunun azalmasını fırsata çeviren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başiskele'de vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşımı için geçen haftalarda 4 sokağın parke yol çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri son olarak Seymen Mahallesi'nde yer alan Bağcı ve Uzay Sokak'ta parke yol çalışması gerçekleştiriyor.



Vatandaşların talepleri doğrultusunda ve programlar çerçevesinde Başiskele Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu ilçede yeni imara açılan ve alt yapıları tamamlanan yollar hem konforlu ve güvenli hale getiriliyor hem de estetik bir görünüm kazandırılıyor.