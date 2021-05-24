Başiskele'de İki Sokak Daha Konforlu Hale Geliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında trafik yoğunluğunun azalmasını fırsata çeviren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Başiskele'de vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşımı için geçen haftalarda 4 sokağın parke yol çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri son olarak Seymen Mahallesi'nde yer alan Bağcı ve Uzay Sokak'ta parke yol çalışması gerçekleştiriyor.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda ve programlar çerçevesinde Başiskele Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu ilçede yeni imara açılan ve alt yapıları tamamlanan yollar hem konforlu ve güvenli hale getiriliyor hem de estetik bir görünüm kazandırılıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.