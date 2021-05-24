Bina onarım işi yaptırılacak

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇANAKKALE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YAHYA CAVUŞ EĞİTİM MERKEZİ, ŞEHİTLİK İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI VE İNTEPE ŞEFLİK İDARİ BİNASI BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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