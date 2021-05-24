Kafeterya ihale ile kiralanacak

Muş Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce Murat Nehri Sultan Alparslan Parkında yer alan ihale şartnamesinde ekli krokide gösterilen 1.760 m2 alana sahip Kafeterya İşletmeciliği yıllık 750.000,00 TL muhammen bedelle 5 (Beş) yıllığına ihale edilecektir. Yalnız 2021 yılı için muhammen bedelin % 70’i, 525.000,00 TL alınacaktır. Müstecir ihalesi Birlik mevzuatı ve 2886 sayılı kanun çerçevesinde 28.05.2021 günü saat 10. 45’te gerçekleştirilecektir.

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