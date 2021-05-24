Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 May 2021 - 10:28- Gündem G: 24 May 2021 - 10:29

Gebze Balçık Deresi’nin ıslahına başlandı

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesinde dere ıslahı çalışmalarına başladı  

mask

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi’nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı. Yapılacak çalışmalar kapsamında Balçık Deresi’nin insan ve çevre sağlığını tehdit oluşturmaması için, toplam 2700 metre ıslah çalışması gerçekleştirilecek.

 

ALTYAPIDA SIFIR PROBLEM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinin kesintisiz içme suyu ve altyapıda sıfır problem ile hizmet verilmesine büyük önem veriyor. Bundan dolayı İSU Genel Müdürlüğü, ilçede yapılacak altyapı çalışmaları için hazırladığı projelerin ihalelerini bir bir gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesine bağlı Balçık ve Tavşanlı bölgelerinin altyapı problemlerini gidermek için hazırlanan  “Gebze İlçesi Balçık ve Tavşanlı Mahalleleri Atık su Terfi Merkezleri, Kanalizasyon ve İçme suyu Hatları ile Dere Islahı İnşaatı” projesinin ihalesi yapılarak onay süreci tamamlandı. Projede kapsamında imalat çalışmaları, Balçık Deresi’nin ıslahı ile başlanıldı.

 

2700 METRE ISLAH

İlçenin sanayı merkezlerinden biri olan Balçık’ta yerleşim ile sanayi tesisleri arasından geçen derenin, çevre ve insan sağlığını tehdit oluşturmaması için ıslah çalışması yapılıyor. Kazı çalışmalarına başlanılan derenin, yol geçişlerinde betonarme menfez, kalan kısmı ise taş kesit olarak inşa edilecek. Derenin küresel ısınma ile birlikte ani yağışlarda yüzey sularını toplamak ve düzenli akışını sağlamak için toplam 2 bin 700 metre ıslah çalışması gerçekleştirilecek.

 

12 MİLYON LİRA YATIRIM

Proje kapsamında; Balçık ve Tavşanlı mahallelerinde 2 adet atık su terfi merkezi, 5 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı ile 2 bin 700 metre dere ıslahı gerçekleştirecek. İçme suyu hatlarında kullanılacak düktil font borular İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Yapılacak terfi merkezleri, şebeke hatları, dere ıslahları ve düktil font borular ile birlikte projenin maliyeti 12 milyon liraya mal olacak. Projenin imalat çalışmaları, 9 ay sürecek.
# Kocaeli, Gebze, Büyükşehir

24 May 2021 - 10:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.222.864 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fakoemülsifikasyon cihazı satın alınacak mask
Fakoemülsifikasyon cihazı satın alınacak
Kafeterya ihale ile kiralanacak mask
Kafeterya ihale ile kiralanacak
Bina onarım işi yaptırılacak mask
Bina onarım işi yaptırılacak
Başiskele'de İki Sokak Daha Konforlu Hale Geliyor mask
Başiskele'de İki Sokak Daha Konforlu Hale Geliyor
Mahalleler ‘’Muhtar Aktif Sistemi’’ ile kısa sürede hizmete kavuşuyor   mask
Mahalleler ‘’Muhtar Aktif Sistemi’’ ile kısa sürede hizmete kavuşuyor  
Başhekimden Şehit Kütüphanesi'ne destek mask
Başhekimden Şehit Kütüphanesi'ne destek
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak mask
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı! 1 polis ağır yaralı mask
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı! 1 polis ağır yaralı
Koceli'de ilçelere göre vaka sayısı açıklandı! İşte en riskli ilçe mask
Koceli'de ilçelere göre vaka sayısı açıklandı! İşte en riskli ilçe
37 yıl önce babasıyla aynı yerde hayatını kaybetti mask
37 yıl önce babasıyla aynı yerde hayatını kaybetti
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi mask
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi
Hürriyet "İSU" dedi; İSU "ben değil" mask
Hürriyet "İSU" dedi; İSU "ben değil"

GALERİ

Kocaeli’den sürat patenciler vızır vızır geçti! mask
Kocaeli’den sürat patenciler vızır vızır geçti!
Başkan Yıldızlı, Ellibeş’e esnafın talepleriyle cevap verdi mask
Başkan Yıldızlı, Ellibeş’e esnafın talepleriyle cevap verdi
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi mask
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
Dumanlar etrafı sardı! Sürücü son anda kurtuldu mask
Dumanlar etrafı sardı! Sürücü son anda kurtuldu
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak mask
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi mask
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL