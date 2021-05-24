Geleceğin sporcuları bu tesiste yetişecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği projelerden biri olan ve yıllarca yapılması beklenen Nenehatun Amatör Spor Kompleksi için temel atma töreni gerçekleşti. Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliği ile yapılacak olan tesisin temel atma törenine Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Aktürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, amatör spor kulüp temsilcileri, Darıca Gençlerbirliği altyapı sporcuları ve davetliler katıldı.

DARICA’DA BİR HAYAL GERÇEKLEŞİYOR

Kuran tilavetiyle başlayan temel atma programında ilk konuşmayı Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın yaptı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a amatör spora desteğinden dolayı teşekkür eden Aydın, “Bugün gerçekten Darıca’da 15 seneden beri konuşulan bir hayal gerçekleşiyor. Bu hayalin gerçekleşmesi için temel atan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu bir selamlama konuşması yaparak uzun süredir konuşulan bu tesisin Darıca’ya hayırlı olmasını diledi.

İLÇEMİZE MUHTEŞEM BİR TESİS KAZANDIRACAĞIZ

Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirdikleri için gururlu olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Ankara’ya gittik geldik yolları aşındırdık. Milletvekillerimize, Spor Bakanlığımıza, Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Burada barakalar vardı. O gençler antrenmanlardan sonra barakalarda yağmur altında duşunu alıp giyiniyordu. Buranın yapılması bizim için elzemdi. Darıca’ya muhteşem bir spor tesisi kazandıracağız. İdari bina kısmıyla birlikte ışıklandırması, sahası, tribünleri ile modern bir tesis inşa edeceğiz. Ama nasıl kazandıracağız hep beraber kazandıracağız. El birliği ile ekip ruhu ile kazandıracağız. Zorlu bir süreçti ama artık kolay kısmına geldik. Kısa zamanda bitirip yıl sonuna açmak istiyoruz.

GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

Amatör ruha başından beri sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gençlik, gençlik, gençlik derken bunu sözde söylemedik. Eylemlerimizde de bunu gösterdik. Kitap kafelerimiz, spor tesislerimiz, sanat akademilerimizle her zaman gençlerin yanında olmaya gayret ettik. Darıca’yı her alanda sporun, gençliğin, kültür sanatın başkenti yapmak için çalışıyoruz. Nenehatun amatör spor kompleksimiz Darıca’nın gençlerinin hizmetinde olacak. Toplam 2.136 metrekare alanında inşa edilecek tesisimizde 3 adet çok amaçlı salon, 6 adet amatör spor kulüp odası, 2 adet ev sahibi ve rakip takım müsabaka odası, hakem odaları, duş alanları yer alacak. Darıca’ya ve spora yakışan bir tesisi kazandıracağız. Bizim çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Bir kez daha spor bakanlığımıza, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

DARICA’YA HAYIRLI OLSUN

Daha sonra söz alan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Sporcularımız ve gençlerimiz için çok kıymetli bir yatırım. İnşallah tamamlandığında modern bir tesiste ilçemize yakışan bir alanda spor yapabilecekler. Sağlıklı ve mutlu bir toplum için spor çok önemli. Bu alan da gençlerimizin geleceğine katkı sunacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak kürsüye çıkarak selamlama konuşması gerçekleştirdi. Çakmak, “Darıca, bölgemizde kısa sürede birçok projenin faaliyete geçtiği bir ilçe. Büyükşehir ve Darıca Belediyemiz birçok projeyi hayata geçiriyor. Spor tesisimiz de bu projelerden biri olacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

YAMAN: “DERDİMİZ MİLLETE HİZMET”

Törende son olarak AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman konuşma gerçekleştirdi. Yaman, “Tesisimiz Darıca’ya hayırlı olsun. İnşallah açılışta da bir araya geliriz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Derdimiz, davamız bu millete hizmet. İnşallah bu yıl Darıca’ya millet bahçesi içinde kaymakamlık ve belediye binasının da temelini atacağız. Darıca’da Eray’ımız çıktı Avrupa şampiyonu oldu. Ama yeni Eray’lar çıkarmak istiyoruz. Bunun için de bu tesislere ihtiyaç var. İnşallah tesisimiz kısa sürede tamamlanır ve açılışta bir araya geliriz” dedi. Konuşmaların ardından dualarla birlikte protokol butona basarak temel için ilk harcı birlikte döktü. Tören, kurban kesiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.