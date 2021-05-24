Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 May 2021 - 14:16- Gündem G: 24 May 2021 - 14:17

Geleceğin sporcuları bu tesiste yetişecek

Darıca’da yılların hayali olan ve özellikle gençlerin merakla beklediği Nenehatun Amatör Spor Kompleksi için temel atma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir hayali gerçekleştirmek adına adım attıkları için mutlu olduklarını ifade ederek geleceğin sporcularının bu tesisten yetişeceğini söyledi.

mask

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği projelerden biri olan ve yıllarca yapılması beklenen Nenehatun Amatör Spor Kompleksi için temel atma töreni gerçekleşti. Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliği ile yapılacak olan tesisin temel atma törenine Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Aktürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, amatör spor kulüp temsilcileri, Darıca Gençlerbirliği altyapı sporcuları ve davetliler katıldı.

DARICA’DA BİR HAYAL GERÇEKLEŞİYOR

Kuran tilavetiyle başlayan temel atma programında ilk konuşmayı Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın yaptı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a amatör spora desteğinden dolayı teşekkür eden Aydın, “Bugün gerçekten Darıca’da 15 seneden beri konuşulan bir hayal gerçekleşiyor. Bu hayalin gerçekleşmesi için temel atan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu bir selamlama konuşması yaparak uzun süredir konuşulan bu tesisin Darıca’ya hayırlı olmasını diledi.

İLÇEMİZE MUHTEŞEM BİR TESİS KAZANDIRACAĞIZ

Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirdikleri için gururlu olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Ankara’ya gittik geldik yolları aşındırdık. Milletvekillerimize, Spor Bakanlığımıza, Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Burada barakalar vardı. O gençler antrenmanlardan sonra barakalarda yağmur altında duşunu alıp giyiniyordu. Buranın yapılması bizim için elzemdi. Darıca’ya muhteşem bir spor tesisi kazandıracağız. İdari bina kısmıyla birlikte ışıklandırması, sahası, tribünleri ile modern bir tesis inşa edeceğiz. Ama nasıl kazandıracağız hep beraber kazandıracağız. El birliği ile ekip ruhu ile kazandıracağız. Zorlu bir süreçti ama artık kolay kısmına geldik. Kısa zamanda bitirip yıl sonuna açmak istiyoruz.

GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

Amatör ruha başından beri sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gençlik, gençlik, gençlik derken bunu sözde söylemedik. Eylemlerimizde de bunu gösterdik. Kitap kafelerimiz, spor tesislerimiz, sanat akademilerimizle her zaman gençlerin yanında olmaya gayret ettik. Darıca’yı her alanda sporun, gençliğin, kültür sanatın başkenti yapmak için çalışıyoruz. Nenehatun amatör spor kompleksimiz Darıca’nın gençlerinin hizmetinde olacak. Toplam 2.136 metrekare alanında inşa edilecek tesisimizde 3 adet çok amaçlı salon, 6 adet amatör spor kulüp odası, 2 adet ev sahibi ve rakip takım müsabaka odası, hakem odaları, duş alanları yer alacak. Darıca’ya ve spora yakışan bir tesisi kazandıracağız. Bizim çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Bir kez daha spor bakanlığımıza, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

DARICA’YA HAYIRLI OLSUN

Daha sonra söz alan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Sporcularımız ve gençlerimiz için çok kıymetli bir yatırım. İnşallah tamamlandığında modern bir tesiste ilçemize yakışan bir alanda spor yapabilecekler. Sağlıklı ve mutlu bir toplum için spor çok önemli. Bu alan da gençlerimizin geleceğine katkı sunacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak kürsüye çıkarak selamlama konuşması gerçekleştirdi. Çakmak, “Darıca, bölgemizde kısa sürede birçok projenin faaliyete geçtiği bir ilçe. Büyükşehir ve Darıca Belediyemiz birçok projeyi hayata geçiriyor. Spor tesisimiz de bu projelerden biri olacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

YAMAN: “DERDİMİZ MİLLETE HİZMET”

Törende son olarak AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman konuşma gerçekleştirdi. Yaman, “Tesisimiz Darıca’ya hayırlı olsun. İnşallah açılışta da bir araya geliriz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Derdimiz, davamız bu millete hizmet. İnşallah bu yıl Darıca’ya millet bahçesi içinde kaymakamlık ve belediye binasının da temelini atacağız. Darıca’da Eray’ımız çıktı Avrupa şampiyonu oldu. Ama yeni Eray’lar çıkarmak istiyoruz. Bunun için de bu tesislere ihtiyaç var. İnşallah tesisimiz kısa sürede tamamlanır ve açılışta bir araya geliriz” dedi. Konuşmaların ardından dualarla birlikte protokol butona basarak temel için ilk harcı birlikte döktü. Tören, kurban kesiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

# Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, eğitim, Kocaeli, Büyükşehir, Gebze, AKP

24 May 2021 - 14:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.222.864 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı trafiğe açıldı   mask
Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı trafiğe açıldı  
Palmet Enerji’den doğal gaz dönüşümüne destek  “Vakıfbank, tesisat dönüşümü için kredi kampanyası düzenliyor” mask
Palmet Enerji’den doğal gaz dönüşümüne destek  “Vakıfbank, tesisat dönüşümü için kredi kampanyası düzenliyor”
Gebze Balçık Deresi’nin ıslahına başlandı mask
Gebze Balçık Deresi’nin ıslahına başlandı
Fakoemülsifikasyon cihazı satın alınacak mask
Fakoemülsifikasyon cihazı satın alınacak
Kafeterya ihale ile kiralanacak mask
Kafeterya ihale ile kiralanacak
Bina onarım işi yaptırılacak mask
Bina onarım işi yaptırılacak
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak mask
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı! 1 polis yaralı mask
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı! 1 polis yaralı
Koceli'de ilçelere göre vaka sayısı açıklandı! İşte en riskli ilçe mask
Koceli'de ilçelere göre vaka sayısı açıklandı! İşte en riskli ilçe
37 yıl önce babasıyla aynı yerde hayatını kaybetti mask
37 yıl önce babasıyla aynı yerde hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçirdi koronadan öldü mask
Beyin kanaması geçirdi koronadan öldü
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi mask
İleri yerine geri vitese takan sürücü 6 araca çarparak durabildi

GALERİ

Yaşlı vatandaşları 3 milyon TL dolandıran 19 sahte bankacı adliyede mask
Yaşlı vatandaşları 3 milyon TL dolandıran 19 sahte bankacı adliyede
Kocaeli’den sürat patenciler vızır vızır geçti! mask
Kocaeli’den sürat patenciler vızır vızır geçti!
Başkan Yıldızlı, Ellibeş’e esnafın talepleriyle cevap verdi mask
Başkan Yıldızlı, Ellibeş’e esnafın talepleriyle cevap verdi
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi mask
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
Dumanlar etrafı sardı! Sürücü son anda kurtuldu mask
Dumanlar etrafı sardı! Sürücü son anda kurtuldu
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak mask
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL