Polis noktasına aracıyla dalan sürücü adliyeye sevk edildi

Kaza, Derince D100 Karayolu Liman Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Ö. idaresindeki 41 BC 327 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı ile yol üzerindeki polis denetim noktasındaki araçların arasına daldı. Hafif ticari araç, denetim noktasında bekleyen iki otomobil ve iki polis aracına çarparak durabildi. Kazada, denetim noktasında sorgulama yapan bir polis ve bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsü Erhan Ö. ise yapılan kontrollerde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Erhan Ö., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.