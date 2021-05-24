Büyükakın Kocaelispor için Trabzon’da

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup Play Off yarı final rövanş maçında bugün Trabzon’da Hekimoğlu Trabzon ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Geçen hafta İzmit’te oynanan maç 0-0 berabere biterken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bugün oynanacak maçta Kocaelispor’a destek olmak amacıyla Trabzon’a gitti. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısına ise Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak başkanlık edecek.