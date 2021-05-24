AKP İzmit Belediye Meclisi Başkanvekili Hayrettin Ünlü, İzmit’in sorunlarıyla ilgilenmek yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı domates fidelerini ilçelerde dağıtan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim ofisi çalışanı gibi davranmaya başladığını belirterek şunları söyledi: “İzmit’in bugün her yerinde sorunlar var. İlçe belediyesi olarak yerine getirilmesi gereken işler var. Yeni projeleri geçtik, sokak hayvanlarından temizliğe, sosyal yardımlardan parkların bakım ve onarıma birçok iş var. Ama bu sorumluluklardan sürekli kaçılıyor. Bunun içün de formülü anket yapmakta buldular. Fethiye Caddesi’nin yenilenmesiyle ilgili izledikleri yol buna en iyi örnek. Neredeyse iki yıl oldu. Kendi ağızlarından çıkan bir söz vardı. Ama iki yıldır vatandaşı oyalamak için her türlü kurnazlığı deniyorlar. Şimdi ne zaman başlayalım diye esnafa sorduk diyorlar. Esnafımızdan onlarca şikayet aldık. Bu işin ne zaman, nasıl yapılacağı belliydi. Kısıtlamaların olduğu dönemde rahatlıkla yapılabilirdi. Şimdi akıllarına geldi diyorlar. Ama Fethiye Caddesi’nden kaçmak için anket yapanlar, fide dağıtımı için Ekrem İmamoğlu’na sorup, akıl alıyorlar. Çünkü fide dağıtımı tamamen siyasi bir çalışma. Belediyenin dağıtacağı fideler için partiden çiftçilere mesaj atılıyor. İki tane domates fidesiyle siyaset yapılıyor. Fatma Hanım, İzmit Belediye Başkanı olduğunu unuttu. Ekrem Bey’in seçim ofisi çalışanı gibi davranmaya başladı. Ama ne çiftçimiz, ne de esnafımız bu yapılanları onaylamıyor. Kendisine karşı tepkiler giderek artıyor. Çünkü halkımız gerçeği görüyor. Böyle küçük işlere prim vermiyor”.
Ünlü: “Fethiye’den kaçarken ankete, fide dağıtırken Ekrem’e soruyor”
AKP İzmit Belediye Meclisi Başkanvekili Hayrettin Ünlü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, “Ekrem İmamoğlu’nun ofis çalışanı gibi davranmaya başladı” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.